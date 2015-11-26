сегодня



Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени



Gary Holt поддержал заявление Kerry King'a, высказанное в поздравлении MACHINE HEAD с 30-летием о том, что SLAYER ушли слишком рано:



«Я бы согласился. Мы всё ещё были на пике своей игры, мы просто сокрушали всё и вся на сцене. И у группы было ещё много лет в запасе, но я думаю, когда приходит время, оно приходит. Когда ты решаешь уйти от чего-то, — уходи. Я не могу никому сказать, что они приняли неправильное решение. Лучше уйти на вершине, чем уйти неспособным играть свои собственные песни, а это чертовски непросто. Играть "Angel Of Death" в 70 лет было бы чертовски трудно. Но для меня пришло время вернуться, скажем так. Мне очень не хватало моей первой семьи».







+5 -0



( 4 ) просмотров: 1476

