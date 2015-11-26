Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 79
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 56
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 42
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени



*
zoom
*
* *
Gary Holt поддержал заявление Kerry King'a, высказанное в поздравлении MACHINE HEAD с 30-летием о том, что SLAYER ушли слишком рано:

«Я бы согласился. Мы всё ещё были на пике своей игры, мы просто сокрушали всё и вся на сцене. И у группы было ещё много лет в запасе, но я думаю, когда приходит время, оно приходит. Когда ты решаешь уйти от чего-то, — уходи. Я не могу никому сказать, что они приняли неправильное решение. Лучше уйти на вершине, чем уйти неспособным играть свои собственные песни, а это чертовски непросто. Играть "Angel Of Death" в 70 лет было бы чертовски трудно. Но для меня пришло время вернуться, скажем так. Мне очень не хватало моей первой семьи».

GARY HOLT Agrees With KERRY KING That SLAYER Called It Quits Too Soon:



Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

graillyc


2 ноя 2021, 16:41		Тут должен быть фейспалм эмодзи

WahrandPhain


2 ноя 2021, 17:41		Кабы не ковид - можно было прощальный тур запустить, лет на 10

Tomahawk


2 ноя 2021, 18:11		Лучше бы Гарик задумался об Экзодус, а то их новые песни просто невиданная залупа.

Санчез


2 ноя 2021, 19:12		Tomahawk, ++++


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1476

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом