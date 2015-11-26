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Slayer

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DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»



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В новом интервью The Pit's MoshTalks Cover Stories бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo рассказал о том, как важно оставаться искренним и следовать зову своего сердца, когда речь заходит о создании музыки:

«Если бы Интернет существовал ещё тогда, когда SLAYER выпустили свой самый первый альбом, группы бы уже не существовало. "О, что это?" Так что в эти дни вы должны иметь тот же подход, который у нас был тогда: нас это не волновало. Мы думали, что это тяжёлый альбом; мы считали, что он жестокий и злой. Он был мрачным. Это было определённое ощущение. И он сделал всех нас счастливыми; на нём был наш гриф одобрения.

То, что мы слушали в то время, задавало планку. Из серии: "Хорошо, мы должны придумать что-то вроде этого или лучше". И мы всегда хотели сделать что-то лучше и по-своему.

Я думаю, что музыканты и группы должны слушать только себя. Не слушайте больше никого.

И ещё одна тема — группы, которые чувствуют: "О, нет. Наши фэны это не одобрят, потому что нашим фэнам нравится, что мы делаем музыку только в этом стиле". Ну тогда не будет никакого развития. Наступит стагнация. Не будет никакого развития, если ты не будешь рисковать и пробовать новые вещи.

Я считаю, что составляющая долголетия — это быть настолько креативным, насколько только возможно. Как, например, когда SLAYER выпустили "Reign In Blood", а затем мы сделали прямо противоположное на "South Of Heaven". Это был более медленный материал, хотя имелись и быстрые песни, но мы использовали более медленный ритм. Мы изменили ситуацию. И звучание тоже было немного другим. А потом вышел "Seasons In The Abyss", и всё снова было по-другому. Ты должен это сделать. Иначе... Я не знаю. Может быть, это и работает для некоторых групп, но лично для меня приятно, когда ты пробуешь разные стили, разные подходы к музыке».

DAVE LOMBARDO:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

olly71


16 апр 2021, 14:03		Да если бы интернет существовал уже в начале 80х то многие ныненшние звёзды ими бы не стали а многие группы которые почти никому не известны наоборот бы стали мировыми знаменитостями . Чем например XENTRIX и MELIAH RAGE хуже по музыке OVERKILL и ANTHRAX ? а популярность и банковский счёт очень разные .

Jack of Diamonds


16 апр 2021, 14:33		Вот кстати да, очень много групп, во всяком случае в треше почили в безвестности, хотя музыкально были очень круты

gravitgroove


16 апр 2021, 15:16		Только по той самой пpичине, что выбpали не самый пpиятный для сpеднестатистического человеческого уха жанp. Чему удивляться-то? Везёт единицам.

ElectricRetard


16 апр 2021, 15:29		Интересно, как же современные молодые группы вообще становятся популярными в эту ужасную эпоху?


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