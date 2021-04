сегодня



DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»



В новом интервью The Pit's MoshTalks Cover Stories бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo рассказал о том, как важно оставаться искренним и следовать зову своего сердца, когда речь заходит о создании музыки:



«Если бы Интернет существовал ещё тогда, когда SLAYER выпустили свой самый первый альбом, группы бы уже не существовало. "О, что это?" Так что в эти дни вы должны иметь тот же подход, который у нас был тогда: нас это не волновало. Мы думали, что это тяжёлый альбом; мы считали, что он жестокий и злой. Он был мрачным. Это было определённое ощущение. И он сделал всех нас счастливыми; на нём был наш гриф одобрения.



То, что мы слушали в то время, задавало планку. Из серии: "Хорошо, мы должны придумать что-то вроде этого или лучше". И мы всегда хотели сделать что-то лучше и по-своему.



Я думаю, что музыканты и группы должны слушать только себя. Не слушайте больше никого.



И ещё одна тема — группы, которые чувствуют: "О, нет. Наши фэны это не одобрят, потому что нашим фэнам нравится, что мы делаем музыку только в этом стиле". Ну тогда не будет никакого развития. Наступит стагнация. Не будет никакого развития, если ты не будешь рисковать и пробовать новые вещи.



Я считаю, что составляющая долголетия — это быть настолько креативным, насколько только возможно. Как, например, когда SLAYER выпустили "Reign In Blood", а затем мы сделали прямо противоположное на "South Of Heaven". Это был более медленный материал, хотя имелись и быстрые песни, но мы использовали более медленный ритм. Мы изменили ситуацию. И звучание тоже было немного другим. А потом вышел "Seasons In The Abyss", и всё снова было по-другому. Ты должен это сделать. Иначе... Я не знаю. Может быть, это и работает для некоторых групп, но лично для меня приятно, когда ты пробуешь разные стили, разные подходы к музыке».













+5 -1



( 4 ) просмотров: 899