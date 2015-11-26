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KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»



KERRY KING в рамках беседы с Metal Hammer рассказал о том, что будет:



«У меня были медиаторы, которые я выбрасывал на последних концертах — "The Final Campaign" — в конце шоу. И в каждом городе я выбрасывал два с надписью "Возрождение в 2020 году", потому что это был мой план — я планировал вернуться к турам в 2020 году. Потом началась пандемия, и мы переехали на 2021 году, потому что я хочу, чтобы все прошли все испытания, прежде чем я появлюсь. Сейчас мы находимся в конце 2021 года, и я уже заглядываю в конец 2022 года. И мы посмотрим, что произойдет в следующем году, потому что все эволюционирует. Я не хочу выходить на сцену и переживать, я хочу выходить на сцену и хорошо проводить время. Я не эгоист, я просто хочу, чтобы все было гладко когда я появлюсь».



Что касается того, почему он до сих пор не сказал больше о своих планах на будущее, он объяснил:



«Я не тороплюсь сообщать миру о своих планах, потому что мне некуда спешить. У меня есть гастрольный тур, который я планирую провести, но я не собираюсь объявлять о группе, я не собираюсь объявлять о записи, я не собираюсь ничего объявлять. Но вы увидите меня в будущем — это будет чертовски хорошо!»







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