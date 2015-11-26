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Slayer

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15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

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27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER
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|||| сегодня

KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»



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KERRY KING в рамках беседы с Metal Hammer рассказал о том, что будет:

«У меня были медиаторы, которые я выбрасывал на последних концертах — "The Final Campaign" — в конце шоу. И в каждом городе я выбрасывал два с надписью "Возрождение в 2020 году", потому что это был мой план — я планировал вернуться к турам в 2020 году. Потом началась пандемия, и мы переехали на 2021 году, потому что я хочу, чтобы все прошли все испытания, прежде чем я появлюсь. Сейчас мы находимся в конце 2021 года, и я уже заглядываю в конец 2022 года. И мы посмотрим, что произойдет в следующем году, потому что все эволюционирует. Я не хочу выходить на сцену и переживать, я хочу выходить на сцену и хорошо проводить время. Я не эгоист, я просто хочу, чтобы все было гладко когда я появлюсь».

Что касается того, почему он до сих пор не сказал больше о своих планах на будущее, он объяснил:

«Я не тороплюсь сообщать миру о своих планах, потому что мне некуда спешить. У меня есть гастрольный тур, который я планирую провести, но я не собираюсь объявлять о группе, я не собираюсь объявлять о записи, я не собираюсь ничего объявлять. Но вы увидите меня в будущем — это будет чертовски хорошо!»

KERRY KING On His Post-SLAYER Project:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

гладиатор


15 окт 2021, 21:17		Ждем триумфального возвращения Slayer.

VAMPCUT


15 окт 2021, 21:37		Такие гвозди и цепи на "Каширском дворе" можно купитьь


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