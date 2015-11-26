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Slayer

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Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся



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Гитарист EXODUS Gary Holt заявил, что он «сильно сомневается» в том, что воссоединение SLAYER когда-либо состоится.

Лидер EXODUS, который провёл почти девять лет в турне со SLAYER, обсудил возможность возвращения последних во время интервью австралийскому подкасту "Scars And Guitars".

На вопрос о том, что было самым приятным в последнем туре SLAYER, Holt ответил:

«Количество людей, которые пришли посмотреть на это, особенно тех, которые прилетели на два последних концерта, было просто эпическим. И это был эмоциональный момент. Во время исполнения "Angel Of Death" слёзы текли ручьём, и кто бы мог подумать, что такое может произойти? Кто бы мог играть "Angel Of Death", в последний раз, пытаясь сдержать слёзы? Но это была потрясающая, трогательная вещь — удивительная часть моей жизни».

Что касается возможности возвращения SLAYER для новых концертов, Holt сказал:

«Я очень сомневаюсь в этом... Насколько мне известно, этого больше никогда не произойдёт. Но в то же время я не уверен. Может быть, когда-нибудь кто-то предложит столько денег, что это изменит мнение людей. Но группа ушла на чертовски супервысокой ноте, на вершине, и зачем это портить? Я имею в виду, что мы уже пережили уход MÖTLEY CRÜE на пенсию [смеётся]. У них всё немного затянулось из-за пандемии, но им понадобился — сколько? — год, чтобы решить, что они снова будут гастролировать».

GARY HOLT





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