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*SLAYER вернулись! 53
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 20
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Slayer

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Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах



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Lisa Holt, жена гитариста Gary Holt'a, выступила в защиту решения SLAYER воссоединиться этой осенью для участия в нескольких фестивальных концертах, спустя пять лет после того, как группа завершила свой прощальный тур.

Через некоторое время после того, как новость о возвращении SLAYER попала в сеть, Lisa написала на своей странице в соцсетях:

«Да, это правда... И это захватывающее приключение для группы и фанатов!

Для всех тех, кто говорит, что "они лжецы", "у них, наверное, закончились деньги", "это не SLAYER без такого-то и такого-то", у меня есть ответ для для вас всех: НЕ ХОДИТЕ НА КОНЦЕРТЫ... А для всех тех, кто ходил на последние даты тура и получил удовольствие, хочу сказать, что это потрясающе!

Это не "тур", это несколько выступлений и отличная новость! И все, кто думают, что знают всю внутреннюю информацию, вы ошибаетесь. Так что просто наслаждайтесь тем, что эта потрясающая группа отыграет несколько крутейших концертов в этом году... Сходите на них или не ходите... Всем всё равно!»






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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22 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Ждем слова от троюродного племянника Джона Детте по поводу.
22 фев 2024
Corpsegrinder04
Сейчас много пены всплывёт, чтобы рекламу сделать. Сначала родственники отбомбят, потом тяж. артиллерия попрёт Хэлфорд, Эллефсон ... итд итп.
А вообще последний реально классный тур у них был Стил Реининг в 2004-м, когда деда Том был ещё без лопаты и мельницу наяривал по взрослому.

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