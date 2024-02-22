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Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах



Lisa Holt, жена гитариста Gary Holt'a, выступила в защиту решения SLAYER воссоединиться этой осенью для участия в нескольких фестивальных концертах, спустя пять лет после того, как группа завершила свой прощальный тур.



Через некоторое время после того, как новость о возвращении SLAYER попала в сеть, Lisa написала на своей странице в соцсетях:



«Да, это правда... И это захватывающее приключение для группы и фанатов!



Для всех тех, кто говорит, что "они лжецы", "у них, наверное, закончились деньги", "это не SLAYER без такого-то и такого-то", у меня есть ответ для для вас всех: НЕ ХОДИТЕ НА КОНЦЕРТЫ... А для всех тех, кто ходил на последние даты тура и получил удовольствие, хочу сказать, что это потрясающе!



Это не "тур", это несколько выступлений и отличная новость! И все, кто думают, что знают всю внутреннюю информацию, вы ошибаетесь. Так что просто наслаждайтесь тем, что эта потрясающая группа отыграет несколько крутейших концертов в этом году... Сходите на них или не ходите... Всем всё равно!»











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