Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
*Новое видео KING DIAMOND 22
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



2 ноя 2023 : 		 Шузы от SLAYER x DC

23 окт 2023 : 		 DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четвёрки»

13 окт 2023 : 		 Новая фотокнига о SLAYER

4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"

20 авг 2023 : 		 Поставь логотип SLAYER на любимое мясо

17 авг 2023 : 		 SLAYER на кассете!

23 июл 2023 : 		 GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»

13 июл 2023 : 		 Видео полного выступления SLAYER

30 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER

29 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»

15 май 2023 : 		 Гитарист SLAYER скинул 500 000

11 май 2023 : 		 PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER

5 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»

2 май 2023 : 		 Подкаст про SLAYER

9 апр 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Шузы от SLAYER x DC



zoom
SLAYER и DC объявили о новом этапе сотрудничество, в которое войдут:

Slayer X DC Slayer Manteca 4 Shoes - Product Features:

- Specialty Canvas Upper Materials
- Custom DC and Slayer Patches Sewn to upper
- Foam Padded Collar and Tongue for Comforts
- Mesh Lining for Added Comfort
- Injected TPR Quarter Logo
- Sublimated Graphic Sockliner
- Abrasion-Resistant Sticky Rubber Outsole
- DCs Trademark "Pill Pattern" Tread

Slayer X DC Slayer Manual Hi - Product Features:

- Digital Printed Canvas Upper Materials
- DC x Slayer Branding
- Timeless deconstructed upper
- IMPACT-ALG Footbed Provides Cushioning
- Outsole with custom DC Pill and Herringbone tread pattern

Slayer X DC Football Jersey - Product Features:

- Type: Football jersey
- Fabric: Polyester open mesh (245g/m2)
- Fit: Boxy fit
- Neck: V neck
- Polyester flat rib on neck opening and sleeve opening
- Contrast front & back raglan panels
- DCSHOECO embroidery & #94 applique on chest
- Custom sublimated Slayer cobra print on back
- DC X Slayer woven damask label on bottom hem
- DC X Slayer trim package SIZE: XS, S, M, L, XL, XXL

SLAYER x DC - New Shoes And Football Jersey Available Now




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 ноя 2023
gravitgroove
Какая гадость!
Like!1
2 ноя 2023
O
Old Nothing
У нас такое даже бомжи не носят...
2 ноя 2023
WahrandPhain
Звенящая пошлость.
2 ноя 2023
G
GreitWhiteHunter
Запад совсем опустился.

просмотров: 628

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом