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Slayer

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31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

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2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

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5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

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14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER
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|||| сегодня

Альбомы SLAYER выйдут на кассетах



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22 октября Metal Blade выпустят на кассетах, CD и виниле альбомы SLAYER "Show No Mercy" (1983), "Haunting The Chapel" (1984), "Live Undead" (1984) и "Hell Awaits" (1985) в следующих вариантах:

"Show No Mercy":

- jewelcase CD
- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)
- 180g black vinyl
- transparent red / black split vinyl (U.S. exclusive)
- orange marbled vinyl (U.S. exclusive)
- transparent red / black splatter vinyl (U.S. exclusive)
- orange / red melt vinyl (EU exclusive)
- red / white splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)

"Haunting The Chapel":

- jewelcase CD
- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)
- 180g black vinyl
- opaque red / black split vinyl (U.S. exclusive)
- red / white marbled vinyl (U.S. exclusive)
- black / white splatter vinyl (U.S. exclusive)
- red / white melt vinyl (EU exclusive)
- red / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)

"Live Undead":

- jewelcase CD
- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)
- 180g black vinyl
- midnight blue / black split vinyl (U.S. exclusive)
- grey / black marbled vinyl (U.S. exclusive)
- clear / blood red splatter vinyl (U.S. exclusive)
- blue / white / black splatter vinyl (EU exclusive)
- blue / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)

"Hell Awaits":

- jewelcase CD
- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)
- 180g black vinyl
- transparent orange / black split vinyl (U.S. exclusive)
- red marbled vinyl (U.S. exclusive)
- transparent orange / black splatter vinyl (U.S. exclusive)
- orange / red splatter vinyl (EU exclusive)
- red / yellow / black circle splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)

SLAYER's METAL BLADE Catalog To Be Reissued On CD, Cassette And Vinyl



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Kliops144


3 сен 2021, 14:52		В каком-то там издании Рипентлеса была прикольная кровавая кассетка.

dark_medieval_times


3 сен 2021, 14:57		хех у меня есть кассетник, в наличии )

Evil3062


3 сен 2021, 16:05		ну наконец-то закрою коллекцию на виниле

father


3 сен 2021, 17:24		У меня есть кассета Diabolus in musica:)


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