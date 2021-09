сегодня



Альбомы SLAYER выйдут на кассетах



22 октября Metal Blade выпустят на кассетах, CD и виниле альбомы SLAYER "Show No Mercy" (1983), "Haunting The Chapel" (1984), "Live Undead" (1984) и "Hell Awaits" (1985) в следующих вариантах:



"Show No Mercy":



- jewelcase CD

- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)

- 180g black vinyl

- transparent red / black split vinyl (U.S. exclusive)

- orange marbled vinyl (U.S. exclusive)

- transparent red / black splatter vinyl (U.S. exclusive)

- orange / red melt vinyl (EU exclusive)

- red / white splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)



"Haunting The Chapel":



- jewelcase CD

- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)

- 180g black vinyl

- opaque red / black split vinyl (U.S. exclusive)

- red / white marbled vinyl (U.S. exclusive)

- black / white splatter vinyl (U.S. exclusive)

- red / white melt vinyl (EU exclusive)

- red / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)



"Live Undead":



- jewelcase CD

- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)

- 180g black vinyl

- midnight blue / black split vinyl (U.S. exclusive)

- grey / black marbled vinyl (U.S. exclusive)

- clear / blood red splatter vinyl (U.S. exclusive)

- blue / white / black splatter vinyl (EU exclusive)

- blue / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)



"Hell Awaits":



- jewelcase CD

- cassette (featuring a fold-out J-card and a smokey tint cassette shell)

- 180g black vinyl

- transparent orange / black split vinyl (U.S. exclusive)

- red marbled vinyl (U.S. exclusive)

- transparent orange / black splatter vinyl (U.S. exclusive)

- orange / red splatter vinyl (EU exclusive)

- red / yellow / black circle splatter vinyl (EU exclusive - limited to 1000 copies)







