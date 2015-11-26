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DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за SLAYER »



Бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo рассказал в интервью для журнала Drum!, что не обращает внимания на то, что делает его бывшая группа: «Я не слежу за SLAYER. У меня и без того слишком много дел».



54-летний музыкант, который в данный момент является участником SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS и DEAD CROSS, заявил, что не собирается завершать карьеру:



«Люди в моем возрасте говорят об уходе на покой — это даже не стоит на повестке дня. Когда ты получаешь что-то подобное, когда можешь делать то, что так любишь, не стоит относиться к этому неуважительно. Я чувствую себя живым, когда я на сцене, когда я работаю. Через 25 лет люди будут говорить: "Это Dave Lombardo? Он всё ещё играет? Кто сейчас играет? Кто это, чёрт возьми?"»



Ломбардо был фактически уволен из SLAYER после того, как не поехал в австралийский тур группы в феврале/марте 2013 года из-за спора по контракту с другими участниками группы. С тех пор его сменил Paul Bostaph, который до этого был барабанщиком SLAYER с 1992 по 2001 годы.



Вскоре после увольнения Lombardo сказал, что обнаружил, что 90 процентов доходов от гастролей SLAYER списываются на расходы, включая гонорары руководству, которые обходятся группе в миллионы, и от всей суммы остаётся около 10 процентов, которые делятся на четыре части. Когда он и басист/вокалист Tom Araya наняли аудиторов, чтобы выяснить, что произошло, Ломбардо Lombardo сказал, что ему так и не разрешили увидеть полученную информацию.



Несколько лет назад гитарист SLAYER Kerry King сказал: «Когда Dave был в [группе] в последний раз, я решил, что буду с ним на сцене, пока один из нас мёртвым не упадёт со сцены. Всё меняется. Ему дали плохой совет, и он послушался плохого совета — он выдвинул нам ультиматум за десять дней до того, как мы поехали в Австралию [чтобы провести фестивальный тур Soundwave]. И я сказал: "Я не могу попадать в такую передрягу". И я переживаю за Dave'а по сей день; я действительно переживаю за него, потому что он выстрелил себе в ногу. Может, он думал, что одержал верх, но не в моём случае».











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