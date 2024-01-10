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Slayer

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|||| 10 янв 2024

KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»



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В новом интервью для Metal Hammer Kerry King из SLAYER рассказал, что предстоящий дебютный альбом его сольного проекта готов с июня 2023 года. По поводу музыкальной направленности его сольного материала 59-летний музыкант сказал:

«Если бы я когда-нибудь захотел попробовать поиграть что-то отличное от SLAYER, думаю, это был бы подходящий момент. Но нет, у меня нет желания делать что-то другое. Если бы я не был в SLAYER, я бы оставался фанатом SLAYER. Так что я думаю, что это продолжение SLAYER, и я считаю, что многие люди подумают, что таким мог быть следующий альбом. Возможно, на 80% это так и было бы, возможно, это было бы именно тот материал, что я включил в этот альбом. Я считаю, что это продолжение [финального альбома SLAYER 2015 года] "Repentless", без сомнений.

На этом альбоме есть быстрые вещи. Это не самый быстрый материал, который я когда-либо делал, но я создал довольно быстрые вещи. На этой пластинке определённо есть сложные для игры скорости, но есть и тяжёлые вещи. Есть панковские треки. Есть мрачные вещи. Практически все аспекты любой музыки, которую мы создавали за всю нашу историю, вы найдёте на этой пластинке.

Для меня самая медленная песня похожа по атмосфере на "When The Stillness Comes" из "Repentless". Эта песня получилась очень крутой и жуткой. А ещё была одна, в которой я хотел написать что-то вроде "Animal Magnetism" SCORPIONS, скрестив её с "Hell Awaits". Эта песня появилась довольно рано. Мне она очень нравится. Вообще мне все они очень нравятся, но эта имеет другую энергетику».

King не назвал остальных музыкантов, которые примут участие в работе над его предстоящим альбомом, но он сказал:

«Я намерен сделать так, чтобы все, кто будет участвовать в записи, остались в группе, надеюсь, на весь период её существования».




Like!+8Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 18 )

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10 янв 2024
olly71
а кто то сомневался что это будет продолжением Слеер ?
Like!4
10 янв 2024
Darkside.ru MemberAlias
А крест перевернутый тут к чему?
10 янв 2024
Darkside.ru MemberStarbreaker
Alias, к тому, что и на сольнике будет такое же засилье матюков и козлолюбия для самых маленьких, как и во всех поздних текстах Слеера за авторством Кинга)
Like!2  Dislike!1
10 янв 2024
n
noodles
Alias, больше похоже на заглавную Ж.
10 янв 2024
R
Rutger
for example, с альбомом Sermons of the Antichrist
10 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Учитывая, что слушабельные песни Slayer писал Ханнеман, а Керри какой-то кровавый понос, то ничего хорошего ждать не стоит.
Like!2  Dislike!1
10 янв 2024
Орион
Керри, выложил бы небольшой отрывок из новых песен что-ли... Охота заценить.
Лого смахивает на логотип Лос-Иллюминадос из RE4.
А если Керри Кинг на старости лет ударится в христианство, можно будет просто перевернуть логотип вверх ногами в Paint. И назвать группу KK Prayer. И альбом Faither.
Кстати, мир метала на пороге нового математического открытия - фракталов из перевёрнутых крестов. Первые работы в этом направлении случайно опубликовали Behemoth (см. обложки альбомов 2018 и 2022 года).
Осталось только построить суперсимметричную Slayer карьеру (And Heaven Will Always Waits You, From South of Heaven to North of Paradise).
Like!2
10 янв 2024
for example
Орион, если я правильно понимаю, о каких крестах речь, то те же Slayer использовали нечто подобное на цензурной версии обложки God Hates Us All.
Like!1
10 янв 2024
Орион
for example, ты абсолютно прав
10 янв 2024
gravitgroove
С таким названием проекта уже как-то не должно волновать, кто там будет в составе, ибо это не полноценная группа с равными правами уже исходя с вывески.
Как если бы она называлась именем (вприши Ф.И.О. своего школьного друга, или коллеги - собутыльника).
10 янв 2024
M
Mich
gravitgroove, можно было бы взять название по какой-нибудь песне Slayer, или фразы из песни - что-нибудь, что на слуху, и однозначно ассоциируется со Slayer. А Kerry King... воспринимается, как босс плюс кто-то еще...
10 янв 2024
Орион
Mich, можно было бы, но, видимо, Керри действительно всегда хотел быть боссом. И сейчас у него есть такая возможность. Хотя в Slayer все ребята очень яркие и харизматичные (кроме ударников), всё-таки Керри вроде бы как больше был в тени Джеффа (Тома, возможно, тоже, но в меньшей степени).
10 янв 2024
H
HLL
да типа анимал магнет былоб круто! винжара хорошо перепела.
10 янв 2024
dark_medieval_times
Ну-с ждем тогда Slayer 2.0
10 янв 2024
R
R0ck_N_R0lla
шо то слеер, шо это слеер. вот это вот оба таких слеера, что 0-0-0-0-0-0 0-0-0
Like!1
10 янв 2024
WahrandPhain
R0ck_N_R0lla, нули опять сыграешь вообще убью нахуй!
10 янв 2024
WahrandPhain
R0ck_N_R0lla, — Это… Меня научили ребята, ну если… ну группу переименовываешь… ну они «ребрендинг» так называли…
— Нет-нет, я не понимаю, подожди, тебе что, всё… тебе просто похуй, что фанаты , бля, орут на тебя за безыдейность, что тебе потом могу критики в рецензиях пизды могут дать, тебе просто насрать, да?
— Да ладно, ну… ну что вы злые люди-то такие?

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