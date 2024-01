10 янв 2024



KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»



В новом интервью для Metal Hammer Kerry King из SLAYER рассказал, что предстоящий дебютный альбом его сольного проекта готов с июня 2023 года. По поводу музыкальной направленности его сольного материала 59-летний музыкант сказал:



«Если бы я когда-нибудь захотел попробовать поиграть что-то отличное от SLAYER, думаю, это был бы подходящий момент. Но нет, у меня нет желания делать что-то другое. Если бы я не был в SLAYER, я бы оставался фанатом SLAYER. Так что я думаю, что это продолжение SLAYER, и я считаю, что многие люди подумают, что таким мог быть следующий альбом. Возможно, на 80% это так и было бы, возможно, это было бы именно тот материал, что я включил в этот альбом. Я считаю, что это продолжение [финального альбома SLAYER 2015 года] "Repentless", без сомнений.



На этом альбоме есть быстрые вещи. Это не самый быстрый материал, который я когда-либо делал, но я создал довольно быстрые вещи. На этой пластинке определённо есть сложные для игры скорости, но есть и тяжёлые вещи. Есть панковские треки. Есть мрачные вещи. Практически все аспекты любой музыки, которую мы создавали за всю нашу историю, вы найдёте на этой пластинке.



Для меня самая медленная песня похожа по атмосфере на "When The Stillness Comes" из "Repentless". Эта песня получилась очень крутой и жуткой. А ещё была одна, в которой я хотел написать что-то вроде "Animal Magnetism" SCORPIONS, скрестив её с "Hell Awaits". Эта песня появилась довольно рано. Мне она очень нравится. Вообще мне все они очень нравятся, но эта имеет другую энергетику».



King не назвал остальных музыкантов, которые примут участие в работе над его предстоящим альбомом, но он сказал:



«Я намерен сделать так, чтобы все, кто будет участвовать в записи, остались в группе, надеюсь, на весь период её существования».







