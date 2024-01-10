KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»

6 янв 2023 :
|
KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование
5 янв 2023 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
31 дек 2022 :
|
Drum-cam от SLAYER
21 дек 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
20 дек 2022 :
|
Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой
21 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
10 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
4 ноя 2022 :
|
DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?
1 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
14 окт 2022 :
|
Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»
2 авг 2022 :
|
«Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»
20 июл 2022 :
|
Гитарист SLAYER — о своём новом проекте
16 июл 2022 :
|
Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»
25 апр 2022 :
|
DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER
21 мар 2022 :
|
Drum-cam от SLAYER
17 янв 2022 :
|
Гитарист SLAYER прикупил квартиру
2 янв 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER
24 дек 2021 :
|
Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH
9 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER
29 ноя 2021 :
|
JON DETTE обучает исполнению SLAYER
15 ноя 2021 :
|
Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года
2 ноя 2021 :
|
Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени
21 окт 2021 :
|
Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся
15 окт 2021 :
|
KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»
10 окт 2021 :
|
DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром
3 сен 2021 :
|
Альбомы SLAYER выйдут на кассетах
21 июл 2021 :
|
Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER
9 июл 2021 :
|
Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA
4 июл 2021 :
|
Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER
4 июл 2021 :
|
Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER
27 июн 2021 :
|
DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути
16 апр 2021 :
|
DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»
9 мар 2021 :
|
Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT
26 окт 2020 :
|
Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER
8 окт 2020 :
|
Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов
14 сен 2020 :
|
Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER
4 сен 2020 :
|
Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом
31 авг 2020 :
|
PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»
31 авг 2020 :
|
SLAYER больше не будет!
28 авг 2020 :
|
У гитариста SLAYER музыки на два альбома
19 авг 2020 :
|
PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»
19 авг 2020 :
|
Новые фигурки SLAYER
23 июл 2020 :
|
Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»
2 июл 2020 :
|
SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч
11 июн 2020 :
|
Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»
5 июн 2020 :
|
"International Day Of Slayer" отметят специальным предложением
26 май 2020 :
|
Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона
2 май 2020 :
|
Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER
14 апр 2020 :
|
Доступны фигурки SLAYER
2 апр 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»
28 мар 2020 :
|
Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER
16 мар 2020 :
|
SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды
11 фев 2020 :
|
Drum-cam от SLAYER
3 фев 2020 :
|
Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти
24 янв 2020 :
|
SLAYER предупреждают о фальшивых билетах
12 дек 2019 :
|
PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека
3 дек 2019 :
|
GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»
3 дек 2019 :
|
Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»
3 дек 2019 :
|
Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»
2 дек 2019 :
|
SLAYER простились со зрителями
28 ноя 2019 :
|
Лимитированная серия гитар от SLAYER
26 ноя 2019 :
|
DAVE LOMBARDO: «Планы на финальный концерт SLAYER? Конечно... нет!»
12 ноя 2019 :
|
FRANK BELLO о решении SLAYER уйти
12 ноя 2019 :
|
Менеджер SLAYER: «Прощальный тур вовсе не означает конец»
11 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
8 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 ноя 2019 :
|
Видео полного выступления SLAYER
5 ноя 2019 :
|
DISTURBED, RAGE AGAINST THE MACHINE, LAMB OF GOD, ALTER BRIDGE воздают должное SLAYER
3 ноя 2019 :
|
Гитарист SLAYER о том, почему группа актуальна
31 окт 2019 :
|
Участники SLAYER обсуждают "Slayer: The Repentless Killogy"
10 окт 2019 :
|
Трейлер нового релиза SLAYER
9 окт 2019 :
|
Футболка SLAYER спровоцировала массовую скупку сувенирной продукции группы на десять миллионов долларов?
9 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления SLAYER
8 окт 2019 :
|
Концертный фильм SLAYER покажут в кинотеатрах
26 сен 2019 :
|
Фрагмент нового релиза SLAYER
19 сен 2019 :
|
Бывший барабанщик SLAYER: «Tom хотел уйти когда я ещё был в группе»
17 сен 2019 :
|
Новый релиз SLAYER выйдет осенью
5 авг 2019 :
|
SLAYER отыграли последний концерт в Европе
14 июн 2019 :
|
JASON MOMOA заявил, что встреча с «кумирами» из SLAYER и ANTHRAX стала исполнением «его детской мечты»
5 июн 2019 :
|
Гитарист SLAYER/EXODUS: «Почему рэп — музыкальная форма номер один в Америке»
27 май 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 май 2019 :
|
Умер оформитель альбомов SLAYER
16 май 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
9 апр 2019 :
|
SLAYER подали иск против исландского фестиваля SECRET SOLSTICE
21 мар 2019 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за SLAYER»
10 дек 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 дек 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
4 дек 2018 :
|
PHIL DEMMEL о выступлении со SLAYER
3 дек 2018 :
|
GARY HOLT пропустит концерты SLAYER, его заменит бывший гитарист MACHINE HEAD
12 ноя 2018 :
|
Видео полного выступления SLAYER
26 сен 2018 :
|
DAVE LOMBARDO: «Если Джефф Ханнеман был бы жив и оставался в SLAYER, он не захотел бы уходить»
5 сен 2018 :
|
Мультикамерная съемка с выступления SLAYER
29 авг 2018 :
|
Басист JUDAS PRIEST о решении SLAYER уйти
29 авг 2018 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о решении SLAYER уйти
28 авг 2018 :
|
Вокалист MORBID ANGEL об уходе SLAYER
27 авг 2018 :
|
SLAYER продолжат прощаться и в 2019
1 авг 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
25 июн 2018 :
|
SLAYER сыграют финальное французское шоу на Hellfest
22 июн 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
15 июн 2018 :
|
Видео полного выступления SLAYER
7 июн 2018 :
|
SLAYER поздравили со днем SLAYER
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
1 июн 2018 :
|
Фэн-видео с концерта SLAYER в Торонто
15 май 2018 :
|
SLAYER начали прощальный тур
11 май 2018 :
|
Даты европейских гастролей SLAYER
10 май 2018 :
|
SLAYER поедут в европейский тур с LAMB OF GOD, ANTHRAX и OBITUARY
9 май 2018 :
|
Рассказ о бокс-сете SLAYER
2 апр 2018 :
|
Гитарист SLAYER: «Последний тур будет главным туром этого лета»
29 мар 2018 :
|
Бокс-сет SLAYER выйдет летом
19 мар 2018 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о решении SLAYER
24 фев 2018 :
|
История SLAYER в картинках
30 янв 2018 :
|
Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет
30 янв 2018 :
|
Барабанщик ANTHRAX знал заранее, что SLAYER собрались уходить
24 янв 2018 :
|
Жена гитариста SLAYER: «Да будет вам новая музыка от мужа»
23 янв 2018 :
|
SLAYER объявили даты тура по США
23 янв 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Надеюсь, будут еще шоу Big 4 до ухода SLAYER»
22 янв 2018 :
|
SLAYER собрались на покой?
28 ноя 2017 :
|
Съёмка исполнения барабанных партий барабанщиком SLAYER
15 сен 2017 :
|
Концертное видео SLAYER
25 авг 2017 :
|
Гитарист SLAYER хотел бы записать альбом в 2018 году
20 авг 2017 :
|
Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к SLAYER
17 авг 2017 :
|
SLAYER исполнили каверы LED ZEPPELIN и ZZ TOP во время саундчека
16 авг 2017 :
|
Гитарист SLAYER: «JUDAS PRIEST — мои герои»
7 авг 2017 :
|
SLAYER сняли шоу для DVD
7 авг 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
31 июл 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
28 июл 2017 :
|
SLAYER в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
25 июл 2017 :
|
Вокалист SLAYER о Джеффе Ханнемане: «Я должен был больше ему помогать»
11 июл 2017 :
|
KERRY KING заявил, что SLAYER, возможно, выпустят новый альбом в 2018 году
27 июн 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
15 июн 2017 :
|
GARY HOLT готов писать для SLAYER
25 апр 2017 :
|
KERRY KING заверил поклонников, что SLAYER "на покой не собираются"
19 апр 2017 :
|
TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать альбомы
18 апр 2017 :
|
Вокалист SLAYER: «Америка превратилась в нацию нытиков»
25 фев 2017 :
|
RACHEL MADDOW извинилась перед SLAYER
31 янв 2017 :
|
Вышли носки SLAYER, MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN
30 янв 2017 :
|
Дочь вокалиста SLAYER защищает отца
30 янв 2017 :
|
Гитарист SLAYER о своем видении проблемы с фотографией группы и Трампа
26 янв 2017 :
|
SLAYER убрали фотографию с Трампом
23 янв 2017 :
|
Тур SLAYER вновь попал в заголовки новостей после речи Трампа
11 янв 2017 :
|
Первые страницы комикса от SLAYER
16 дек 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «С каждым новым альбомом всё сложнее составлять сет-лист»
7 ноя 2016 :
|
Новый мерчендайз SLAYER
25 окт 2016 :
|
PAUL BOSTAPH:«Я бы соврал, если бы сказал, что не чувствовал давления, возвращаясь в SLAYER»
17 окт 2016 :
|
Гитарист SLAYER готов к идеям гитариста SLAYER
22 сен 2016 :
|
Гитарист SLAYER не котирует сотрудничество ANTHRAX с PUBLIC ENEMY
22 сен 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «О конце не думаю»
20 сен 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
6 сен 2016 :
|
Новое видео SLAYER
2 сен 2016 :
|
Тизер нового клипа SLAYER
31 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Мы создали такую запись, какую хотели от нас услышать»
18 авг 2016 :
|
SLAYER на укулеле
15 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Шоу для меня не наркотик. Это работа, но она мне нравится»
4 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «У Tom'a туманные планы насчёт группы»
1 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Мир далеко не рай»
29 июл 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Дональд Трамп самый большой лжец из всех, кого я видел!»
23 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
19 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
18 июл 2016 :
|
Комиксы от SLAYER выйдут в этом году
11 июл 2016 :
|
SLAYER получили золото
9 июл 2016 :
|
Фронтмен SLAYER считает, что из металла нельзя вырасти
8 июл 2016 :
|
Вокалист SLAYER играет на мандолине
2 июл 2016 :
|
Новый сингл SLAYER увидел свет
29 июн 2016 :
|
Вокалист SLAYER включился в дебаты по поводу наличия оружия у населения
23 июн 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
16 июн 2016 :
|
Велосипеды от SLAYER доступны для предзаказа
12 июн 2016 :
|
Барабанщик SLAYER считает, что последний альбом группы "удался"
31 май 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
29 май 2016 :
|
Бывший барабанщик SLAYER до сих пор вспоминает Джеффа Ханнемана
11 май 2016 :
|
Велосипеды от SLAYER выйдут в октябре
2 май 2016 :
|
Гитарист SLAYER и EXODUS объяснил почему металлисты поют про всякую жуть
30 апр 2016 :
|
Соло от бывшего барабанщика SLAYER
3 апр 2016 :
|
Гитарист SLAYER/EXODUS на рестлинге
29 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Сыграть с METALLICA было важно»
24 мар 2016 :
|
Нынешний барабанщик SLAYER о бывшем барабанщике SLAYER
21 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: "Нас любят за то, что мы играем одно и то же из года в год"
19 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: "Cейчас мы хороши, как никогда!"
19 мар 2016 :
|
Фронтмен SLAYER считает, что JEFF HANNEMAN гордился бы их новым альбомом
16 мар 2016 :
|
Новое видео SLAYER
16 мар 2016 :
|
GARY HOLT готов сочинять новые песни для SLAYER
13 мар 2016 :
|
Барабанщик SLAYER о тщетности бытия
9 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER о PHILIP'e ANSELMO
4 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER о воинах клавиатуры и не только
3 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «IRON MAIDEN и METALLICA живут старыми заслугами»
14 фев 2016 :
|
Барабанщик SLAYER о будущем сет-листе
11 дек 2015 :
|
Гитарист SLAYER о событиях в Париже
7 дек 2015 :
|
KERRY KING: «Хэви-металл не отдаляет детей от родителей»
3 дек 2015 :
|
У гитариста SLAYER есть свитер группы
30 ноя 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я удивлён, что террористам потребовалось столько времени, чтобы в их прицел попал рок-концерт»
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
11 ноя 2015 :
|
Классика SLAYER выйдет на виниле
29 окт 2015 :
|
KING DIAMOND и гитарист SLAYER о том, как оказались в мире тяжелого металла
26 окт 2015 :
|
SLAYER открыли европейский тур
21 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER показывает, как играть песни SLAYER
17 окт 2015 :
|
Пиво со вкусом SLAYER
2 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER готов к залу славы
2 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, почему он бреет руки
30 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о смене правил в NFL
28 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, чего не хватает молодым группам
25 сен 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «Наши фанаты просто безумны!»
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Самым сложным для меня было сказать Джеффу, что он не готов вернуться»
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о продюсере альбома
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Не уверен, что есть смысл в новом альбоме METALLICA»
21 сен 2015 :
|
Успехи в чартах SLAYER
17 сен 2015 :
|
Фронтмен SLAYER защищает новый альбом группы
16 сен 2015 :
|
Рассказ о виниловой версии нового альбома SLAYER
15 сен 2015 :
|
Новое видео SLAYER — «настоящий сатанизм!»
11 сен 2015 :
|
Новое видео SLAYER
11 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «В интернете одни пуленепробиваемые гиганты»
9 сен 2015 :
|
Вокалист SLAYER о Dave'е Lombardo
8 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Это лучшая работа Paul'a!»
6 сен 2015 :
|
Фронтмен SLAYER не исключает записи сольного альбома
5 сен 2015 :
|
Новая песня SLAYER
4 сен 2015 :
|
По книге сестры вокалиста SLAYER снимут фильм
3 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Наш старый лейбл нас просто не хотел»
1 сен 2015 :
|
Кавер-версия SLAYER от STATE OF THE FART
31 авг 2015 :
|
Новая песня SLAYER
28 авг 2015 :
|
Дэнни Трехо в новом клипе SLAYER
21 авг 2015 :
|
DAVE LOMBARDO о ранних днях SLAYER
20 авг 2015 :
|
Барабанщик SLAYER: «Я учился у Dave'a»
18 авг 2015 :
|
Музыканты SLAYER о продюсере нового альбома
13 авг 2015 :
|
PAUL BOSTAPH: «Для меня большая честь, что Джефф хотел видеть меня в SLAYER»
11 авг 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «На Mayhem мы собирали столько же, сколько и выступая сольно»
11 авг 2015 :
|
Вокалист SLAYER о фестивале Mayhem
7 авг 2015 :
|
GARY HOLT об участии в SLAYER
5 авг 2015 :
|
Классика SLAYER исполнена «ручной имитацией выпуска газов»
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER о названии альбома
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Сооснователь Mayhem совершил бизнес-самоубийство»
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, как усидеть на двух стульях
30 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о Грэмми и плохой посещаемости фестиваля Mayhem
29 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER всегда платит за музыку
28 июл 2015 :
|
Вокалист JUNGLE ROT критикует гитариста SLAYER
27 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о фестивале Mayhem: «Нужны таланты, чтобы люди понимали, на что они тратят деньги»
24 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Мои слова про GHOST вырваны из контекста»
23 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER чувствовал пристутствие покойного коллеги в студии
23 июл 2015 :
|
Инструменты гитариста SLAYER выставлены на продажу
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Тот, кто занимался фестивалем Mayhem, совершил огромную ошибку»
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER раскритиковал слова организатора MAYHEM FESTIVAL
22 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о вырванных из контекста фразах
21 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER предостерегает о вреде алкоголя
21 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER о флаге Конфедерации
17 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я всегда следил за Gary»
16 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я в том возрасте, когда чаще бываешь на похоронах, чем на свадьбах»
14 июл 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
11 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER: "интернет-критики так брутальны в своих комментариях!"
9 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: "Это последняя версия группы"
8 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: где новые гитарные герои хэви-металла?
7 июл 2015 :
|
SLAYER исполнили новые песни
5 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о GHOST: "Мне нравится их образ, но я просто ненавижу их музыку"
5 июл 2015 :
|
PAUL BOSTAPH о возвращении в SLAYER: "Почему кто-то считает, что я не должен был этого делать?"
3 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о новом альбоме: "Некоторые из этих песен — уже классика"
1 июл 2015 :
|
KERRY KING: "Одним из последних решений Джеффа было вернуть Paul'a в группу"
30 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER хочет сделать предложение GARY HOLT'y
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
29 июн 2015 :
|
SLAYER исполнили новые песни
26 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я бы хотел, чтобы Gary Holt больше сочинял»
19 июн 2015 :
|
Новая песня SLAYER
18 июн 2015 :
|
Видео полного выступления SLAYER
17 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER не ощущает духа Джеффа: «Он кормит червей»
16 июн 2015 :
|
Обложка нового альбома SLAYER
11 июн 2015 :
|
Содержимое лимитированного издания альбома SLAYER
2 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Путешествие — это лучшее и худшее из всех вещей, когда ты в группе»
2 июн 2015 :
|
Специальное издание нового альбома SLAYER
29 май 2015 :
|
SLAYER ушли с лейбла Rick'a Rubin'a после «оскорбительного предложения»
22 май 2015 :
|
Дата выхода нового альбома SLAYER
5 май 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Двери для возвращения DAVE'а LOMBARDO закрыты»
29 апр 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Наш новый альбом — "Reign In Blood" PAUL'a BOSTAPH'а»
28 апр 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 апр 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «Смерть Джеффа нас сблизила»
16 апр 2015 :
|
Новая песня SLAYER
15 апр 2015 :
|
Новый сингл SLAYER выйдет в апреле
13 апр 2015 :
|
SLAYER завершили запись, 6 песен готовы для нового альбома
8 апр 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Никакого Джеффа на альбоме не будет»
29 мар 2015 :
|
В новом альбоме SLAYER будет песня, записанная еще при жизни JEFF'а HANNEMAN'а
7 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO: "Если вы когда-нибудь увидите меня на одной сцене со SLAYER..."
1 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO скучает по покойному гитаристу SLAYER
18 фев 2015 :
|
Новая песня SLAYER выйдет на виниле в апреле
6 фев 2015 :
|
GARY HOLT советует поклонникам SLAYER запастись вторыми штанами
1 фев 2015 :
|
Фронтмена SLAYER обидели агрессивные поклонники
23 янв 2015 :
|
Белые тапки от SLAYER
17 янв 2015 :
|
GARY HOLT уверяет, что "Implode" - это только цветочки с нового альбома SLAYER
28 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO не исключает своего возвращения в SLAYER
17 дек 2014 :
|
Уродливый свитер от SLAYER
13 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO устал от вопросов про SLAYER
7 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO считает, что благодаря ему RICK RUBIN сотрудничал со SLAYER
6 дек 2014 :
|
SLAYER спасли бездомного котёнка
4 дек 2014 :
|
TOM ARAYA в восторге от нового альбома SLAYER
29 ноя 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
20 ноя 2014 :
|
По словам гитариста SLAYER, «группа почти завершила работу над альбомом»
19 ноя 2014 :
|
GoPro видео от SLAYER
17 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления SLAYER
5 ноя 2014 :
|
Рассказ о машине SLAYER
31 окт 2014 :
|
SLAYER фанату: «Не продавай свою машину»
30 окт 2014 :
|
SLAYER вдохновили на создание автомобиля
26 окт 2014 :
|
DAVE LOMBARDO об использовании бренда SLAYER
22 окт 2014 :
|
KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER
21 окт 2014 :
|
DAVE LOMBARDO 'за**ался' отвечать на вопросы о разрыве со SLAYER
19 окт 2014 :
|
Дети исполняют SLAYER, METALLICA
4 окт 2014 :
|
SLAYER на банджо
22 сен 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Новый альбом SLAYER не предложит ничего нового»
12 сен 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я работал над всеми песнями из нового альбома SLAYER»
11 сен 2014 :
|
SLAYER: видео из студии
9 сен 2014 :
|
Барабанщик SLAYER готовится к записи
2 сен 2014 :
|
SLAYER в студии
28 авг 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я не вернусь в SLAYER»
27 авг 2014 :
|
SLAYER вернулись в студию
25 авг 2014 :
|
DAVE LOMBARDO «не планирует» возвращаться в SLAYER
22 авг 2014 :
|
Бывший барабанщик SLAYER: «Нынешний состав потерял определённую магию»
18 авг 2014 :
|
Видео полного выступления SLAYER
13 авг 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
9 авг 2014 :
|
Гитарист SLAYER «гордится» новым материалом
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
23 июл 2014 :
|
Депутат Виталий Милонов заявил о недопустимости использования сатанинской символики на концерте SLAYER
16 июл 2014 :
|
SLAYER исполнили новую песню
8 июл 2014 :
|
Организаторы отменили выступление SLAYER в Нижнем Новгороде
5 июл 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
21 июн 2014 :
|
SLAYER исполнили новую песню
2 июн 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
27 май 2014 :
|
SLAYER на банджо
27 май 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 май 2014 :
|
SLAYER на укулеле
11 май 2014 :
|
SLAYER открыли новый тур
24 апр 2014 :
|
Новая песня SLAYER
25 фев 2014 :
|
Очки от SLAYER
17 фев 2014 :
|
Бывший барабанщик SLAYER «шокирован неявкой ARAYA'и» и «самолюбованием KING'a» на поминках Ханнемана
8 фев 2014 :
|
Дорожную развязку в Польше назовут в честь гитариста SLAYER
30 янв 2014 :
|
Музыканты SHADOWS FALL, MALEVOLENT CREATION, Ex-HATE ETERNAL воздали должное гитаристу SLAYER
5 янв 2014 :
|
Альбомы SLAYER на виниле
21 дек 2013 :
|
Рождественские свитера от SLAYER, MOTÖRHEAD и ANTHRAX
21 ноя 2013 :
|
KERRY KING: 'DAVE LOMBARDO сам испоганил себе жизнь'
19 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA: «SLAYER будет жить вечно»
16 ноя 2013 :
|
Гитарист SLAYER о Джеффе и виниловых переизданиях
15 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA: 'Новые концерты 'Большой Четвёрки' вряд ли состоятся из-за METALLICA'
10 ноя 2013 :
|
PAUL BOSTAPH: 'Вернувшись в SLAYER, я вернулся домой'
8 ноя 2013 :
|
KERRY KING о будущем SLAYER: 'Такой же бизнес, как и раньше, просто одним членом группы стало меньше'
6 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA о смене барабанщика в SLAYER
6 ноя 2013 :
|
Альбомы SLAYER выйдут на виниле
3 ноя 2013 :
|
KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER
29 окт 2013 :
|
TOM ARAYA о будущем SLAYER
27 окт 2013 :
|
SLAYER открыли североамериканский тур
20 окт 2013 :
|
GARY HOLT: 'Похоже на то, что я запишу соло для нового альбома SLAYER'
10 окт 2013 :
|
TOM ARAYA надеется, что в новый альбом SLAYER войдут последние сочинения JEFF'a HANNEMAN'a
9 окт 2013 :
|
Видео полного концерта SLAYER
27 сен 2013 :
|
SLAYER «определённо работают над новыми песнями»
23 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
4 сен 2013 :
|
SLAYER планируют студийную работу
12 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
8 авг 2013 :
|
SLAYER выступили в шведском парке
6 авг 2013 :
|
SLAYER на RESURRECTION FEST
22 июл 2013 :
|
Ресторан в стиле SLAYER открылся в Японии
17 июл 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
12 июл 2013 :
|
Первое фото турового состава SLAYER
9 июл 2013 :
|
KERRY KING: 'Из трёх классических дисков SLAYER, 'South Of Heaven' - мой самый нелюбимый'
2 июл 2013 :
|
PHILIP ANSELMO и SLAYER исполнили PANTERA
29 июн 2013 :
|
KERRY KING: «JEFF HANNEMAN никогда не был моим лучшим другом»
27 июн 2013 :
|
По словам TOM'a ARAYA, перед смертью JEFF HANNEMAN сочинял новые песни для SLAYER
26 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
25 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 июн 2013 :
|
Участники SLAYER о покойном гитаристе и о будущем группы
20 июн 2013 :
|
Жена Джеффа Ханнемана рассказала о болезни покойного мужа
16 июн 2013 :
|
KERRY KING: 'SLAYER не умер'
15 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
10 июн 2013 :
|
Президент Metal Blade о гитаристе SLAYER
7 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 июн 2013 :
|
Вокалист AT THE GATES о гитаристе SLAYER
6 июн 2013 :
|
SLAYER впервые выступили в "обновленном" составе
5 июн 2013 :
|
GARY HOLT о гитаристе SLAYER
5 июн 2013 :
|
Басист CANNIBAL CORPSE о гитаристе SLAYER
5 июн 2013 :
|
Лидер BEHEMOTH о гитаристе SLAYER
31 май 2013 :
|
DAVE LOMBARDO узнал из Интернета о том, что не поедет в европейский тур со SLAYER
31 май 2013 :
|
SLAYER нашли барабанщика
30 май 2013 :
|
Гитарист FORBIDDEN о гитаристе SLAYER
29 май 2013 :
|
Вокалист SODOM о гитаристе SLAYER
28 май 2013 :
|
Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER
24 май 2013 :
|
Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER
23 май 2013 :
|
SLAYER — поклонникам: «Игнорируйте WESTBORO BAPTIST CHURCH»
19 май 2013 :
|
Фронтмен METALLICA о гитаристе SLAYER
18 май 2013 :
|
Интервью с гитаристом SLAYER 2009 года
17 май 2013 :
|
WESTBORO BAPTIST CHURCH будет пикетировать мероприятие в честь гитариста SLAYER
16 май 2013 :
|
Мероприятие в честь гитариста SLAYER пройдет в Лос-Анджелесе
15 май 2013 :
|
Бывший гитарист IN FLAMES о гитаристе SLAYER
12 май 2013 :
|
SLASH о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
Официальная причина смерти гитариста SLAYER
10 май 2013 :
|
Гитарист MEGADETH о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
LOMBARDO о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
KING и ARAYA из SLAYER предлагают "пошуметь" в честь Джеффа
9 май 2013 :
|
За день до смерти гитариста SLAYER DAVE LOMBARDO рассуждал о подобной возможности в интервью
8 май 2013 :
|
PHILIP ANSELMO поговорил с DAVID'ом ELLEFSON'ом, ZAKK'ом WYLDE'ом о гитаристе SLAYER
8 май 2013 :
|
Гитарист TESTAMENT о Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Эксперты высказывают сомнения в том, что гитариста SLAYER погубил укус паука
7 май 2013 :
|
LOS ANGELES KINGS почтили память гитариста SLAYER
7 май 2013 :
|
Вокалистка ARCH ENEMYо Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Вокалист KREATOR о Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Участники METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, PANTERA о Джеффе Ханнемане
6 май 2013 :
|
Вокалист AMORPHIS шокирован смертью гитариста SLAYER
6 май 2013 :
|
Баптисткая церковь планирует исполнить пародийную версию "Crazy Train" на похоронах гитариста SLAYER
6 май 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX о Джеффе Ханнемане
5 май 2013 :
|
Музыканты METALLICA о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Барабанщик SLAYER о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
GARY HOLT о смерти Джеффа Ханнемана
4 май 2013 :
|
Гитарист SLAYER воздал должное Джеффу Ханнеману
4 май 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
PHILIP ANSELMO, LEMMY, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Гитарист FEAR FACTORY о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Баптисткая церковь считает, что гитариста SLAYER умертвил сам Бог
3 май 2013 :
|
Участники METALLICA, DISTURBED, TESTAMENT, SLASH о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Барабанщик TOURNIQUET о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Умер гитарист SLAYER
19 апр 2013 :
|
DAVE LOMBARDO не знает, вернётся ли в SLAYER
11 апр 2013 :
|
SLAYER: Tom Araya заверяет, что Jeff Hanneman остаётся членом группы
1 апр 2013 :
|
Гитарист EXODUS о игре со SLAYER
25 мар 2013 :
|
KERRY KING не возражает если GARY HOLT так и останется гитаристом SLAYER
24 мар 2013 :
|
LICH KING предложили барабанщику SLAYER место в их группе
17 мар 2013 :
|
Почему фронтмен SLAYER улыбается на концертах
16 мар 2013 :
|
Jon Dette: «Ощущалось какое-то волшебство, когда я был на сцене со SLAYER»
9 мар 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
7 мар 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
5 мар 2013 :
|
Барабанщик SLAYER благодарит за поддержку
2 мар 2013 :
|
Гитарист SLAYER: ""Печально, что Dave не играет сейчас с нами"
27 фев 2013 :
|
JON DETTE: «Вновь быть частью истории SLAYER просто прекрасно!»
25 фев 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом: Видео полного концерта
24 фев 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
24 фев 2013 :
|
Вокалист SLAYER "очень рад" вновь выступать с JON'ом DETTE
24 фев 2013 :
|
Новый сессионный барабанщик SLAYER: BENANTE и LOMBARDO оказали на меня самое большое влияние
22 фев 2013 :
|
SLAYER о ситуации с Lombardo
21 фев 2013 :
|
Музыканты о ситуации в SLAYER
21 фев 2013 :
|
SLAYER нашли барабанщика для концертов в Австралии
21 фев 2013 :
|
SLAYER хотят уволить DAVE'a LOMBARDO?
20 фев 2013 :
|
Гитарист SLAYER: " Мы не знаем когда Jeff снова сможет играть на гитаре”
13 фев 2013 :
|
Классика SLAYER как саундтрек к свадьбе
28 янв 2013 :
|
Гитарист SLAYER: "Мне кажется, что нынешние молодые группы слишком много о себе думают"
7 янв 2013 :
|
Песня SLAYER вошла в 200 лучших в Голландии
6 янв 2013 :
|
Барабанщик SLAYER выступил с METALACHI
21 ноя 2012 :
|
Рождественский свитер от SLAYER
22 окт 2012 :
|
SLAYER впервые выступили в Индии
20 окт 2012 :
|
Гитарист SLAYER: «Я не предполагал, что мы просуществуем 30 лет»
27 авг 2012 :
|
Рассказ о красном вине SLAYER
26 авг 2012 :
|
Гитарист SLAYER сказал, что отсутствие Jeff'a Hanneman'a не тормозит запись
11 авг 2012 :
|
Колыбельные SLAYER выйдут в августе
20 июл 2012 :
|
Фронтмен SLAYER «ждёт не дождётся» возвращения Jeff’а Hanneman’а
15 июл 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 июл 2012 :
|
Вокалист SLAYER о фронтмене LAMB OF GOD
10 июл 2012 :
|
Гитарист SLAYER говорит, что процесс завершения альбома будет быстрым
2 июл 2012 :
|
SLAYER исполнили кавер-версию песни EXODUS
26 июн 2012 :
|
Барабанщик SLAYER: «Как я сломал свою ногу»
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 июн 2012 :
|
Гитарист SLAYER сказал, что две новые песни полностью записаны
6 июн 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
1 июн 2012 :
|
Гитарист SLAYER выбирает любимый трек BLACK SABBATH
31 май 2012 :
|
SLAYER завершают работу над двумя песнями
20 май 2012 :
|
SLAYER записавают вокал для двух песен
12 май 2012 :
|
Dave Lombardo (SLAYER) сказал, что группа находится «на пике формы» и готова к исполнению альбома "Reign In Blood" целиком
2 май 2012 :
|
Jeff Hanneman не поедет в европейский тур SLAYER
1 май 2012 :
|
Барабанщик SLAYER показал новую установку
23 апр 2012 :
|
Гитарист SLAYER о новом альбоме
20 апр 2012 :
|
Барабанщик SLAYER сообщил, что группа выпустит ЕР до 'Rockstar Energy Drink Mayhem Festival'
7 апр 2012 :
|
Вино от SLAYER
2 апр 2012 :
|
Гитарист SLAYER: "Вчера мир потерял отличного человека"
1 апр 2012 :
|
Умер техник гитариста SLAYER
30 мар 2012 :
|
Ранее неопубликованное интервью SLAYER 1983 года
29 мар 2012 :
|
Барабанщик SLAYER: «Для следующего альбома уже написаны девять песен»
21 фев 2012 :
|
Кольцо от SLAYER
17 фев 2012 :
|
Фронтмен SLAYER: «METALLICA перестаралась в попытке стать чересчур крутыми»
15 фев 2012 :
|
У SLAYER готово семь песен
12 фев 2012 :
|
Конфеты от SLAYER
6 фев 2012 :
|
Мотоциклетный шлем с автографами SLAYER
6 фев 2012 :
|
Гитарист SLAYER говорит, что песни с нового альбома «звучат очень свежо и энергично»
22 дек 2011 :
|
Гитарист SLAYER сомневается, что будут еще шоу "Big 4"
15 дек 2011 :
|
Гитарист SLAYER Jeff Hanneman: «Я был на волосок от смерти»
20 ноя 2011 :
|
SLAYER работают над новым материалом
9 ноя 2011 :
|
SLAYER целиком сыграют "Reign In Blood"
27 авг 2011 :
|
Презервативы от SLAYER
27 июл 2011 :
|
Фронтмэн SLAYER: «За тридцать лет у нас сложилась преданная аудитория»
13 июл 2011 :
|
Видео всего выступления SLAYER
6 июл 2011 :
|
DAVE LOMBARDO о неучастии в джеме 'Big 4'
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления SLAYER
4 июл 2011 :
|
KERRY KING о неучастии в джеме 'Big 4'
5 июн 2011 :
|
Фронтмен SLAYER получил ключи от города
2 июн 2011 :
|
Фронтмен SLAYER получил ключи от города
1 июн 2011 :
|
SLAYER не будут записываться без Jeff'a Hanneman'a
24 май 2011 :
|
JEFF HANNEMAN пропустит новый тур SLAYER?
23 апр 2011 :
|
KERRY KING о возвращении JEFF'a HANNEMAN'a
22 апр 2011 :
|
Гитарист KERRY KING (SLAYER): «Мы до сих пор создаём хорошую и уместную музыку»
22 апр 2011 :
|
Гитарист EXODUS выступит со SLAYER на шоу "Большой четверки"
8 апр 2011 :
|
SLAYER отыграли первое шоу с гитаристом CANNIBAL CORPSE: Видео
30 мар 2011 :
|
Гитарист CANNIBAL CORPSE заменит гитариста EXODUS в SLAYER
18 мар 2011 :
|
KERRY KING из SLAYER: Играть с оркестром ― все равно что мастурбировать
15 мар 2011 :
|
У гитариста SLAYER появился официальный китайский болванчик
14 мар 2011 :
|
MEGADETH и SLAYER открыли европейское турне
13 мар 2011 :
|
GARY HOLT приедет в Россию со SLAYER
5 мар 2011 :
|
SLAYER вернулись на сцену
2 мар 2011 :
|
Фронтмен SLAYER: "Я чувствую себя намного лучше"
1 мар 2011 :
|
Жена фронтмена SLAYER заявила, что он «страдает от головокружения»
27 фев 2011 :
|
Фронтмен SLAYER попал в больницу
17 фев 2011 :
|
GARY HOLT о своем участии в концертах SLAYER
16 фев 2011 :
|
SLAYER нашли гитариста на замену
15 фев 2011 :
|
Гитарист SLAYER перенес операцию на руке
22 дек 2010 :
|
Фронтмен SLAYER покончил с хэдбенгингом
18 дек 2010 :
|
SLAYER, MEGADETH в европейском туре
3 дек 2010 :
|
Фронтмен SLAYER о номинации на Грэмми
27 окт 2010 :
|
Новый сингл SLAYER выйдет в ноябре
2 сен 2010 :
|
Все барабанщики SLAYER
20 авг 2010 :
|
Ударник SLAYER запишет саундтрэк к фильму про сноуборд
19 авг 2010 :
|
LOMBARDO из SLAYER: "Я должен делать то, что требует напряжения"
18 авг 2010 :
|
Гитарист SLAYER: «Я думаю, что наша карьера похожа на карьеру AC/DC»
16 авг 2010 :
|
Новый бокс-сет от SLAYER
4 авг 2010 :
|
Ударник SLAYER о новых поклонниках и общении с MEGADETH
30 июл 2010 :
|
Kerry King хочет выступить с 'большой четверкой' везде
23 июл 2010 :
|
Барабанщик SLAYER о победительнице Евровидения
12 июл 2010 :
|
Классическая видеозапись SLAYER выйдет на DVD
8 июл 2010 :
|
Ударник SLAYER и гитарист ANTHRAX надеются на то, что выступления Большой 4-ки продолжатся.
27 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления SLAYER
21 июн 2010 :
|
Видео SLAYER с Rock Am Ring
17 июн 2010 :
|
Новое видео SLAYER
11 июн 2010 :
|
Онлайн-выступление SLAYER
7 июн 2010 :
|
Концерт SLAYER в Лондоне был приостановлен в связи с ранением фэна
24 май 2010 :
|
Гитарист SLAYER о DIO
14 апр 2010 :
|
Новое видео SLAYER
14 янв 2010 :
|
SLAYER: «Сохраните ваши билеты»
10 янв 2010 :
|
SLAYER отменяет запланированные концерты из-за проблем с позвоночником у Tom'a Araya
27 ноя 2009 :
|
Kerry King (SLAYER): «Необходимо подражать своим героям, чтобы помочь себе определить, кем тебе следует стать»
21 окт 2009 :
|
Семплы нового альбома SLAYER
21 окт 2009 :
|
Подарочное издание "World Painted Blood" SLAYER будет содержать краткую версию видео "Playing With Dolls Horror"
20 окт 2009 :
|
Dave Lombardo работает над сольным альбомом
12 окт 2009 :
|
Лимитированный сингл SLAYER выйдет в Англии
28 сен 2009 :
|
Новая песня SLAYER
15 сен 2009 :
|
Обложка нового альбома SLAYER
4 сен 2009 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX поедут в совместный тур?
3 сен 2009 :
|
Новый альбом SLAYER выйдет в ноябре
31 авг 2009 :
|
Японское издание нового диска SLAYER выйдет с DVD
26 авг 2009 :
|
Трек-лист нового альбома SLAYER
16 авг 2009 :
|
Dave Lombardo: новый альбом выйдет в октябре
4 авг 2009 :
|
DAVE LOMBARDO: «Даже в 43 я всё ещё в форме, как хорошо смазанный механизм»
30 июл 2009 :
|
Гитарист SLAYER: «Я просто поражён глупостью выступлений KILLSWITCH ENGAGE»
28 июл 2009 :
|
Новый сингл SLAYER в сети
28 июл 2009 :
|
DAVE LOMBARDO: «Могу представить себя, играющего спид-металл, в 75 лет»
30 июн 2009 :
|
Названия новых песен SLAYER
5 июн 2009 :
|
Объявлено название нового альбома SLAYER
10 май 2009 :
|
SLAYER заканчивают запись альбома
21 апр 2009 :
|
В студии со SLAYER
23 мар 2009 :
|
Фронтмен SLAYER о новом альбоме
26 май 2008 :
|
Последний отрывок из биографии SLAYER в сети
17 май 2008 :
|
Московский концерт SLAYER перенесен на ноябрь (дополнение)
12 май 2008 :
|
Концерт SLAYER перенесен на ноябрь
13 мар 2008 :
|
SLAYER снова едут в Россию!
15 фев 2008 :
|
Фронтмен SLAYER по поводу награждения Grammy: "Похоже, мы теперь часть бизнеса"
16 авг 2007 :
|
Гитарист SLAYER сообщил о начале работы над новым альбомом
24 июл 2007 :
|
Переиздание бэк-каталога SLAYER
12 июл 2007 :
|
Подробности о переиздании альбома SLAYER 'Christ Illusion'
10 июн 2007 :
|
Выходит первая биография SLAYER
24 фев 2007 :
|
SLAYER получили награду в категории 'Best Metal Performance'
25 окт 2006 :
|
Сингл SLAYER "Eyes Of The Insane" выйдет в ноябре
14 авг 2006 :
|
Начинает вещание новая радиостанция AOL RADIO "All SLAYER"
5 авг 2006 :
|
SLAYER снимут видео "Eyes Of The Insane"
15 июн 2006 :
|
Окончательный вариант обложки нового альбома SLAYER в сети
10 июн 2006 :
|
Все детали о новом альбоме SLAYER
4 июн 2006 :
|
Подробности о новом альбоме SLAYER
1 июн 2006 :
|
Опубликован фрагмент трека с нового альбома SLAYER
27 май 2006 :
|
SLAYER: Kerry King о новом альбоме группы
17 апр 2006 :
|
SLAYER завершают работу над новым альбомом
9 мар 2006 :
|
SLAYER: подробности о новом альбоме и концертах
6 дек 2005 :
|
SLAYER готовят новый альбом
12 июл 2005 :
|
Гитарист SLAYER проведет мастер-класс
4 окт 2002 :
|
Гитарист SLAYER о CHIMAIRA
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Лого смахивает на логотип Лос-Иллюминадос из RE4.
А если Керри Кинг на старости лет ударится в христианство, можно будет просто перевернуть логотип вверх ногами в Paint. И назвать группу KK Prayer. И альбом Faither.
Кстати, мир метала на пороге нового математического открытия - фракталов из перевёрнутых крестов. Первые работы в этом направлении случайно опубликовали Behemoth (см. обложки альбомов 2018 и 2022 года).
Осталось только построить суперсимметричную Slayer карьеру (And Heaven Will Always Waits You, From South of Heaven to North of Paradise).
Как если бы она называлась именем (вприши Ф.И.О. своего школьного друга, или коллеги - собутыльника).
— Нет-нет, я не понимаю, подожди, тебе что, всё… тебе просто похуй, что фанаты , бля, орут на тебя за безыдейность, что тебе потом могу критики в рецензиях пизды могут дать, тебе просто насрать, да?
— Да ладно, ну… ну что вы злые люди-то такие?