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Гитарист SLAYER — о своём новом проекте



Kerry King рассказал журналу Metal Hammer о своём новом после SLAYER проекте, заявив, что не будет долго тянуть время, когда дело дойдёт до возвращения к гастролям.



Спустя почти два года после того, как он заявил, что для его новой группы написано более двух альбомов музыки, King рассказал о направлении нового материала:



«Вы меня знаете, так что понимаете, как это будет звучать. Я сыграл новую песню своему приятелю и сказал ему: "Если я и написал что-то за последние несколько лет, что звучит как SLAYER, так это вот это". А он сказал: "Это звучит как любая пластинка SLAYER". На самом деле я придумал этот рифф за кулисами на концерте SLAYER. Мы шли к сцене, и я достал свой телефон и записал рифф, чтобы не забыть».



Хотя King не захотел раскрывать остальной состав своей новой группы, он подтвердил участие в ней бывшего барабанщика SLAYER Paul'a Bostaph'a:



«Мы только начали репетировать, и единственный человек, которого я могу назвать, это Paul, потому что я взял его из SLAYER, и мы неплохо работаем вместе. Мы начали репетировать только в конце марта, и это был первый раз после заключительного концерта SLAYER в конце 2019 года, когда мы с Полом наконец-то оказались в одной комнате».



King также сказал, что он ожидает, что его новая группа начнёт выступать на гораздо меньших площадках, чем SLAYER в конце своего сорокалетнего существования:



«Если бы это зависело от меня, то я бы всё начал в 2020 году. Но эта штука под названием пандемия испортила всё для всех. Я немного выждал, потому что всё должно было идти своим чередом. Я не хотел быть подопытным кроликом; я не хотел заново учиться гастролировать. Я уже показал, на что способен, и не хочу снова доказывать свою состоятельность.



Тянул ли я время? Да, потому что я хотел, чтобы с этой пандемической фигнёй разобрались. Больше затягивать я не намерен».







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