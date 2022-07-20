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Slayer

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Гитарист SLAYER — о своём новом проекте



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Kerry King рассказал журналу Metal Hammer о своём новом после SLAYER проекте, заявив, что не будет долго тянуть время, когда дело дойдёт до возвращения к гастролям.

Спустя почти два года после того, как он заявил, что для его новой группы написано более двух альбомов музыки, King рассказал о направлении нового материала:

«Вы меня знаете, так что понимаете, как это будет звучать. Я сыграл новую песню своему приятелю и сказал ему: "Если я и написал что-то за последние несколько лет, что звучит как SLAYER, так это вот это". А он сказал: "Это звучит как любая пластинка SLAYER". На самом деле я придумал этот рифф за кулисами на концерте SLAYER. Мы шли к сцене, и я достал свой телефон и записал рифф, чтобы не забыть».

Хотя King не захотел раскрывать остальной состав своей новой группы, он подтвердил участие в ней бывшего барабанщика SLAYER Paul'a Bostaph'a:

«Мы только начали репетировать, и единственный человек, которого я могу назвать, это Paul, потому что я взял его из SLAYER, и мы неплохо работаем вместе. Мы начали репетировать только в конце марта, и это был первый раз после заключительного концерта SLAYER в конце 2019 года, когда мы с Полом наконец-то оказались в одной комнате».

King также сказал, что он ожидает, что его новая группа начнёт выступать на гораздо меньших площадках, чем SLAYER в конце своего сорокалетнего существования:

«Если бы это зависело от меня, то я бы всё начал в 2020 году. Но эта штука под названием пандемия испортила всё для всех. Я немного выждал, потому что всё должно было идти своим чередом. Я не хотел быть подопытным кроликом; я не хотел заново учиться гастролировать. Я уже показал, на что способен, и не хочу снова доказывать свою состоятельность.

Тянул ли я время? Да, потому что я хотел, чтобы с этой пандемической фигнёй разобрались. Больше затягивать я не намерен».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 июл 2022
Atheist666
Распустить Slayer, чтобы играть как Slayer с барабанщиком Slayer. Многоходовочка.
Like!1
20 июл 2022
Hellg
Atheist666, инициатива о прикрытии лавочки исходила от Тома, так что всё логично и честно.
Like!2
20 июл 2022
R
R0ck_N_R0lla
пусть назовет группу zero hero
20 июл 2022
R
Rutger
Кинг уже в Слеер, в постханнемановскую эру, продемонстрировал плоскость и скудность композиторского кругозора. Будет дальше долбить свой простенький "типа резкий и суровый" трасх, ну и подкармливаться за счет исполнения классики. Скучный персонаж.
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