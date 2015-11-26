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Slayer

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PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»



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Бывший гитарист MACHINE HEAD Phil Demmel в недавней беседе в программе басиста AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ'a сказал, что его участие в SLAYER «спасло его музыкальную карьеру»:

«Я очень серьёзно отношусь к моей игре, ценности для музыкальной индустрии и тому, какое место я там занимаю, и я часто задаю себе вопрос: "А я достоин быть в группе?" Вот и и одна из лучших в мире металл-групп и моих героев обратилась ко мне со схожим подходом: "Эй, ты стоишь того. Мы хотим, чтобы ты занял это место". Gary Holt — мой кумир вот уже как тридцать пять лет, и занять его место новатора... Ух!

Так что я полагаю, что мой опыт, полученный в SLAYER, спас мою музыкальную карьеру и, быть может, спас в какой-то степени и меня как личность. Но это было очень круто — оказаться в этой команде и помочь им. Я принимал участие во встречах с поклонниками, и они очень тепло ко мне относились, не просто как к какой-то временной затычке: "Ты часть SLAYER на этот момент". И я получил прекрасный опыт от общения с некоторыми людьми.

Это совершенно разные подходы: MACHINE HEAD — настоящие профи, но я попал в совершенно иной мир. И они, и ребята из LAMB OF GOD, ANTHRAX и OBITUARY — все приняли меня с распростертыми объятьями!».

PHIL DEMMEL Says He Was

















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