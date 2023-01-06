6 янв 2023



KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование



KERRY KING в рамках недавней беседы с Metal Hammer сказал, что он был разъярен перспективой распада SLAYER, когда впервые прозвучала эта тема:



"Гнев, ярость... что еще? Это было слишком преждевременно. Причина, по которой я говорю "преждевременно", заключается в том, что мои кумиры из детства все еще выступают! Я по-прежнему могу играть, я по-прежнему хочу играть, но у меня отняли эту возможность зарабатывать на жизнь.



Но, в любом случае, перейдем к следующей главе. Мы были на вершине мира, и нет ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине мира, это хороший вариант ухода. Так что, спасибо за это. Но скучаю ли я по игре? Да, безусловно".



В том же интервью он намекнул, что поклонники SLAYER будут довольны музыкальным направлением его пока еще не объявленной новой группы.



«Если вы знаете мою работу, вы знаете, как она будет звучать».







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