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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
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Slayer

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|||| 6 янв 2023

KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование



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KERRY KING в рамках недавней беседы с Metal Hammer сказал, что он был разъярен перспективой распада SLAYER, когда впервые прозвучала эта тема:

"Гнев, ярость... что еще? Это было слишком преждевременно. Причина, по которой я говорю "преждевременно", заключается в том, что мои кумиры из детства все еще выступают! Я по-прежнему могу играть, я по-прежнему хочу играть, но у меня отняли эту возможность зарабатывать на жизнь.

Но, в любом случае, перейдем к следующей главе. Мы были на вершине мира, и нет ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине мира, это хороший вариант ухода. Так что, спасибо за это. Но скучаю ли я по игре? Да, безусловно".

В том же интервью он намекнул, что поклонники SLAYER будут довольны музыкальным направлением его пока еще не объявленной новой группы.

«Если вы знаете мою работу, вы знаете, как она будет звучать».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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6 янв 2023
S
Svyashennik
Да средненько будет звучать имхо
Like!1  Dislike!1
7 янв 2023
гладиатор
Ладно заливать-то, через годик-другой объявят о "внезапном" возвращении Слеер. И это хорошо. Думаю, это уже произошло бы, если бы не отмены концертов по всеми миру и прочие "радости" последних лет..
  Dislike!2
7 янв 2023
gravitgroove
Посмотрим, что они там наковыряют в их возрасте. Но и то, что они не продолжили под вывеской Slayer - тоже понятно, и это вполне нормальное решение, но некоторые считали, что это стоило бы сделать еще ранее.
7 янв 2023
Dr_Sexy
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