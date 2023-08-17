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Slayer

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SLAYER на кассете!



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13 октября Nuclear Blast выпустит последний альбом SLAYER, "Repentless", на оранжевой кассете. Будет и виниловая пластинка, но кому она нужна...




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17 авг 2023
Lord Iscariah
Жопой сядьте на эту кассету!

просмотров: 276

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