14 сен 2020



Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER



Danko Jones (DANKO JONES) совместно с Daniel Dekay (EXCITER) и Ted Aguilar (DEATH ANGEL) записали карантинное видео на композицию SLAYER "Mandatory Suicide".













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