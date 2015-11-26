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Slayer

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14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти

24 янв 2020 : 		 SLAYER предупреждают о фальшивых билетах

12 дек 2019 : 		 PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека

3 дек 2019 : 		 GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»

3 дек 2019 : 		 Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»

3 дек 2019 : 		 Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»

2 дек 2019 : 		 SLAYER простились со зрителями

28 ноя 2019 : 		 Лимитированная серия гитар от SLAYER
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|||| 14 сен 2020

Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER



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Danko Jones (DANKO JONES) совместно с Daniel Dekay (EXCITER) и Ted Aguilar (DEATH ANGEL) записали карантинное видео на композицию SLAYER "Mandatory Suicide".

DANKO JONES, EXCITER And DEATH ANGEL Members Team Up For Quarantine Cover Of SLAYER's 'Mandatory Suicide' (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

wroong


14 сен 2020, 22:57		Ёбаный стыд...так не попасть с первых риффов.

grgr


14 сен 2020, 23:37		Куда они тебе не попали, умник?


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