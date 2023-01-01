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Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
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Slayer

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13 окт 2023 : 		 Новая фотокнига о SLAYER

4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"

20 авг 2023 : 		 Поставь логотип SLAYER на любимое мясо

17 авг 2023 : 		 SLAYER на кассете!

23 июл 2023 : 		 GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»

13 июл 2023 : 		 Видео полного выступления SLAYER

30 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER

29 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»

15 май 2023 : 		 Гитарист SLAYER скинул 500 000

11 май 2023 : 		 PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER

5 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»

2 май 2023 : 		 Подкаст про SLAYER

9 апр 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»
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|||| сегодня

Новая фотокнига о SLAYER



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Rufus Publications сообщили о том, что с сегодняшнего дня можно оформить пред-заказ на новую фотокнигу SLAYER "Portraits Of Slayer".




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