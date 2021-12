24 дек 2021



Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH



"Seasons Greetings In The Abyss", новое видео проекта SLEIGHER, в состав которого входят члены Haken, Dream Theater, Protest the Hero, Cradle of Filth и Inhuman Condition, доступно для просмотра ниже.







