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Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»



Фронтмен BODY COUNT и известный рэпер Ice-T рассказал Даррену Палтровицу, ведущему программы "Paltrocast With Darren Paltrowitz", что работа со SLAYER над саундтреком к фильму «Судная ночь», боевику 1993 года, в котором снялись Эмилио Эстевес, Кьюба Гудинг-младший, Джереми Пивен, Денис Лири и Стивен Дорфф, стала для него «важным моментом»:



«Это был важный момент для меня. Позже мы сделали кавер на песню SLAYER "Raining Blood", у нас появилась связь с одной из групп, которые вдохновили BODY COUNT... BODY COUNT — это смешение SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES и BLACK SABBATH, так что это было... Это как признание. Если ты собираешься играть музыку, основанную на стиле определённой группы, а эта группа считает тебя отстоем, ничего не выйдет».







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