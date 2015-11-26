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Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER



Гитарист EXODUS Gary Holt дал интервью для BraveWords. Выдержки из беседы приведены ниже.



Несколько недель назад исполнилось 30 лет со дня выхода классического концертного альбома SLAYER "A Decade Of Aggression", и в буклете были две фотографии Джеффа Ханнемана в белой футболке EXODUS. Gary, вы когда-нибудь видели эти фотографии? Какие отношения у вас были с Джеффом? Что он для вас значил?



«Да, я видел фотографии. Мы с Джеффом много общались в те времена. В те ранние дни, в тех ранних турах. Он действительно особенный человек. Это значило для меня очень много, я подменял его, и это должно было быть очень краткосрочным делом, пару месяцев, может быть, или один-два тура. Я получил его одобрение, потому что, по словам Кэтрин, его жены, он сначала расстроился, когда узнал, что группа собирается использовать подмену, а потом он спросил её, кто это, и она ответила ему, что это я, а ещё она сказала, что его ответ был: "Да, б$$$ь!", так что для меня это имеет огромное значение. Это одно из самых приятных воспоминаний о Джеффе, которые у меня останутся, хотя меня там не было. Просто знаю, что он был в восторге от происходящего. Мы много общались в те дни и много пили, разумеется. Мы хорошо проводили время».







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