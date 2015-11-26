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Slayer

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Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER



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Гитарист EXODUS Gary Holt дал интервью для BraveWords. Выдержки из беседы приведены ниже.

Несколько недель назад исполнилось 30 лет со дня выхода классического концертного альбома SLAYER "A Decade Of Aggression", и в буклете были две фотографии Джеффа Ханнемана в белой футболке EXODUS. Gary, вы когда-нибудь видели эти фотографии? Какие отношения у вас были с Джеффом? Что он для вас значил?

«Да, я видел фотографии. Мы с Джеффом много общались в те времена. В те ранние дни, в тех ранних турах. Он действительно особенный человек. Это значило для меня очень много, я подменял его, и это должно было быть очень краткосрочным делом, пару месяцев, может быть, или один-два тура. Я получил его одобрение, потому что, по словам Кэтрин, его жены, он сначала расстроился, когда узнал, что группа собирается использовать подмену, а потом он спросил её, кто это, и она ответила ему, что это я, а ещё она сказала, что его ответ был: "Да, б$$$ь!", так что для меня это имеет огромное значение. Это одно из самых приятных воспоминаний о Джеффе, которые у меня останутся, хотя меня там не было. Просто знаю, что он был в восторге от происходящего. Мы много общались в те дни и много пили, разумеется. Мы хорошо проводили время».

EXODUSвЂ™ GARY HOLT On JEFF HANNEMAN And SLAYERвЂ™s Final Show - вЂњI Was Fighting TearsвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


9 дек 2021, 18:01		Фото Арайи и Ханнемана года 1985-86, не позже


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