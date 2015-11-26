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Slayer

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|||| 27 июн 2021

DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути



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В рамках беседы с "The Jasta Show" DAVE LOMBARDO ответил на вопрос, какие безумные инциденты были в его карьере, которые привели к серьёзным повреждениям:

«Был период [в конце 1984 года], когда SLAYER колесили по стране на [Chevrolet] Camaro и грузовике U-Haul. Есть несколько знаменитых фотографий SLAYER и MERCYFUL FATE вместе. Мы встретились в Сиэтле после концерта в Олимпии, штат Вашингтон, в одном из их магазинов. Мы зашли туда и сказали: "Давайте разгромим их магазин". После этого мы отправились на восток, потому что нам нужно было ехать в Виннипег. И мы ехали через Монтану. Я был за рулём Camaro. По-моему, со мной в машине была группа — кажется, Kerry [King, гитарист SLAYER], Tom [Araya, басист/вокалист SLAYER] и Джефф [Ханнеманн, гитарист SLAYER]; Kerry и Джефф на заднем сиденье, Tom — на переднем или наоборот — я не помню. И мы попали в гололёд, когда я был за рулём. Я попытался взять машину под контроль, но она начала вращаться. К счастью, мы оказались в кювете. Но когда я вышел из машины, я нервничал, меня трясло, я был на взводе. Я думал, что мы сорвёмся с обрыва, потому что была ночь, было темно, и я ничего не видел. И в такой ситуации ты теряешь контроль над машиной, тебя начинает крутить, и ты такой: "Ладно. Вот и всё. Всё в порядке, мужик. Приехали".

Три человека ехали в U-Haul, а группа была в машине. Иногда мы менялись. Как я уже сказал, я не помню, кто именно был в машине. Джефф, я думаю, мог быть там, и Kerry. Но я не уверен, что там был Tom. Грузовик U-Haul ехал впереди нас, а мы были за ним. Они не знали, что произошло, пока через несколько минут после того, как не увидели нас, они не остановились и не подождали нас. В итоге мы вытащили машину из кювета, но нервы у меня были на пределе, я был в шоке. Как я уже говорил, ты не знаешь, что может случиться. Ты теряешь контроль над машиной и нет никакой возможности получить хоть какую-то сцепку с дорогой, особенно в Монтане. Это был очень поучительный момент».

DAVE LOMBARDO Recalls Scary Road Accident From SLAYER





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

resurgamresponses


27 июн 2021, 22:57		это было вроде в книге какйто про Слэйер.

grgr


27 июн 2021, 23:32		..это был просто охуеть какой поучительный момент. надеюсь, он научил, что чайнику нехуй садиться за руль ночью на обледенелой горной дороге. Да ещё под бухлом небось и наркотой, как они там все любили.


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