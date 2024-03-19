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Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»



В рамках беседы с журналом Rolling Stone Australia, у басиста LAMB OF GOD John'a Campbell'a спросили, что "первое вспоминается из выступлений на фестивалях":



«Одно из воспоминаний, которое сразу же всплывает в памяти — это тот раз, когда мы были в Германии на Rock Im Park, и я стоял сбоку от сцены и наблюдал за выступлением SLAYER перед немецкой публикой. Я до сих пор тесно общаюсь со всеми ребятами из команды, они мои хорошие друзья. Вдруг какой-то чувак поднялся на сцену, а парни из команды SLAYER не те люди, с которыми стоит связываться. Они просто накинулись на парня. Они не стали его бить, но один из них взял его за руку и потащил со сцены. Другой просто держал его за руку, а третий бежал за ним, отвешивая ему пинки под зад, пока они уводили его со сцены. А что было дальше? Понятия не имею!»







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