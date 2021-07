4 июл 2021



Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER



Исполнение композиции SLAYER "Chemical Warfare" в рамках Slay At Home Fest доступно ниже.



Состав:



Travis Ryan — вокал (Cattle Decapitation);

Logan Mader — гитара (Once Human / ex-Machine Head);

Brandon Ellis — гитара (The Black Dahlia Murder);

Diego Soria — бас (Broken Hope);

Frank Godla -— барабаны (Metal Injection).







