Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 48
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 26
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 22
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
*Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неож... 19
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти
Показать далее
| - |

|||| 4 июл 2021

Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER



*
zoom
*
* *
Исполнение композиции SLAYER "Chemical Warfare" в рамках Slay At Home Fest доступно ниже.

Состав:

Travis Ryan — вокал (Cattle Decapitation);
Logan Mader — гитара (Once Human / ex-Machine Head);
Brandon Ellis — гитара (The Black Dahlia Murder);
Diego Soria — бас (Broken Hope);
Frank Godla -— барабаны (Metal Injection).

Members Of CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE And ONCE HUMAN Perform SLAYER Classic



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 756

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом