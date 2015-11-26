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Slayer

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27 авг 2018 : 		 SLAYER продолжат прощаться и в 2019

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22 июн 2018 : 		 Видео с выступления SLAYER

15 июн 2018 : 		 Видео полного выступления SLAYER

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1 июн 2018 : 		 Фэн-видео с концерта SLAYER в Торонто

15 май 2018 : 		 SLAYER начали прощальный тур

11 май 2018 : 		 Даты европейских гастролей SLAYER

10 май 2018 : 		 SLAYER поедут в европейский тур с LAMB OF GOD, ANTHRAX и OBITUARY

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19 мар 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о решении SLAYER

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Видео с выступления SLAYER



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Видео с выступления SLAYER, которое состоялось пятого декабря в Стокгольме, доступно ниже.



Watch SLAYER Perform With Ex-MACHINE HEAD Guitarist PHIL DEMMEL In Stockholm
















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