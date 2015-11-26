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Slayer

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|||| 9 апр 2019

SLAYER подали иск против исландского фестиваля SECRET SOLSTICE



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По сообщению RÚV (Icelandic National Broadcasting Service), SLAYER подали иск против организаторов исландского фестиваля SECRET SOLSTICE за то, что им не заплатили полную сумму гонорара. Группа утверждает, что организаторы должны им порядка 134 000 долларов (16 миллионов исландских крон).

Местные СМИ сообщают, что ряд сотрудников и фирм также не получили деньги за работу на Solstice Productions, отвечавших за проведение фестиваля.

Ранее в этом году феминистская рэп-банда REYKJAVÍKURDÆTUR заявила, что не получила денег за выступление на 2018 Secret Solstice.

Víkingur Heiðar Arnórsson, новый менеджер фестиваля, позднее заявил, что хотя фестиваль и столкнулся с финансовыми проблемами, позднее все выплаты артистам будут произведены.

Зарегистрированная на резидента Канарских Островов Guðmundur'a Hreiðarsson'a Viborg'a фирма Live Events будет управлять Secret Solstice. Guðmundur объяснил Vísir, что уплата старых долгов — дело бывших менеджеров.

Адвокат SLAYER Jón Gunnar Ásbjörnsson отправил письмо в мэрию Рейкьявика, описав сложившуюся ситуацию, среди прочего указав, что в дополнение к недоплате организаторы удержали 20% с дохода коллектива в виде налогов. По словам Bjarni Brynjólfsson, пресс-секретаря мэрии, эта проблема будет рассматриваться на следующей неделе.

В прошлом году Secret Solstice предлагал ультрароскошный билет за миллион долларов, включавший доставку на персональном самолете, постоянный доступ к команде визажистов, VIP-вечеринку на яхте, вертолётную экскурсию по ледникам и вулканам Южной Исландии.

В ноябре прошлого года было сообщено, что в 2019 году фестиваль пройдёт с куда меньшим размахом. Такое решение было принято большинством голосов на заседании совета после того, как количество жалоб от населения возросло из-за того, что фестиваль проходит в тихом жилом районе. Продолжительность фестиваля будет сокращена до трёх дней, цена билетов будет снижена, и каждый день мероприятия будут завершаться к 22:30.



SLAYER Is Suing Organizers Of Iceland




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ВоваУпоров


9 апр 2019, 16:25		Ну идите завалите кого нибудь с корыстным умыслом. Вы ж убийцы. Скряги!

xRReth


9 апр 2019, 17:33		"феминистская рэп-банда REYKJAVÍKURDÆTUR"

Потрясающий коллектив, я аж проникся феминизмом

Family Ghost


9 апр 2019, 20:39		Бонни Тайлер и Слеер на одной афише. Кайф.


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