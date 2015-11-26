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Slayer

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Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER



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Во время появления в последнем эпизоде подкаста "The Ex-Man", который вёл Doc Coyle (BAD WOLVES), оригинальный барабанщик SLAYER Dave Lombardo ответил на вопрос о том, чувствует ли он какую-нибудь досаду или сожалеет ли он о том, что не принимал участия в финальном турне группы:

«Когда я [всё ещё] был в группе, я знал, что Tom [Araya, бас/вокал] хочет уйти на пенсию. Я знал, что он хотел остановиться. На самом деле мы на пару с Kerry [King'ом, гитара] собирались основать новую группу после ухода Tom'a на пенсию. И мы на самом деле искали гитаристов. SLAYER отыграли на Hellfest [во Франции], и мы сказали: "Эй, пойдём посмотрим EXODUS". И вот мы с Kerry подошли к сцене, где играли EXODUS, встали с левой стороны и смотрели на Gary [Holt'a]. Джефф [Ханнеман] всё ещё был в [SLAYER], Джефф всё ещё играл, Джефф был в порядке. И я сказал [Kerry], я подумал: "Вот наш парень", имея в виду Holt'a. "Вот гитарист, который нам нужен". И оказалось, что по ходу жизни нам пришлось заменить Джеффа [и Garyподключился].

Мы не сказали Gary— я не думаю, что мы сказали Gary, что мы с Kerry собираемся основать новую группу, но он был первым в очереди, когда наступил тот момент [чтобы заменить Джеффа в SLAYER]. И я согласился, да и все согласились. И Джефф тоже бы согласился, потому что он знал — он знал.

Насколько я понимаю, я сыграл первое шоу с оригинальным составом SLAYER и последнее — тоже с оригинальным составом SLAYER, и я доволен этим. Это была блестящая группа. Мы вошли в историю. И я желаю им всего хорошего. Но больше ничего нет, чувак.

Я счастлив в своём мире. Лучший способ — это продолжать двигаться вперёд. Я смотрю в будущее».

Lombardo также рассказал о том, что на большинстве альбомов SLAYER, которые он записывал, нет информации о том, что он участвовал в сочинении песен, несмотря на то, что его барабанные паттерны значительно улучшили музыку:

«Поклонники действительно не понимают этого аспекта сочинения песен. Если ты барабанщик — и я не научусь этому до конца своей карьеры — если ты барабанщик, и ты заходишь в комнату и начинаешь сочинять музыку, начинаешь работать с гитаристом, начинаешь работать над элементами, соединять их вместе... Ты на самом деле сочиняешь часть этой песни. Ну, на каждом альбоме SLAYER, частью которого я был, я находился в комнате с Kerry с самого начала этой песни. Возможно, он написал два или три риффа и барабанный ритм [основной бит], а затем это переходит в ту часть, где вступают двойные бочки. Хорошо, это всё, что он знает, но всё, что дальше, он не говорил мне делать. Так что технически, согласно закону об авторском праве на песни, если вы находитесь в комнате с кем-то, находитесь с музыкантом и работаете над созданием музыки, вы, по сути, являетесь соавтором.

С первого дня [другие участники SLAYER] вложили в мою голову, что из-за того, что у меня не было струнного инструмента, я не был автором песен... Когда я вошёл в состав в SLAYER и мы начали писать музыку, мне было 16–17 лет. Я был ребёнком. Я ничего не знал об авторском праве. В интернете много Рэмбо, которые говорят: "О, он ничего не сочинял". Знаешь что? Я был с самого начала на всех этих песнях.
Есть несколько песен на двух альбомах, которые я сделал [перед моим окончательным уходом]: "Christ Illusion" и "World Painted Blood", и я хотел, чтобы об этом упомянули на этих альбомах. Хорошо, и это было единственное, о чём я просил, когда вернулся в группу. Это не много, но эй...»

DAVE LOMBARDO Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 16 )

Zoran9999


26 окт 2020, 13:19		Печально все это... А нам нужен SLAYER, чтобы мы не слушали чтобы не любили еще, - а без них это все очень тускло!

gravitgroove


26 окт 2020, 13:20		Интересный рассклад! Они решили, что Хэннеман не нужен, когда придет время для создания нового "оркестра", еще до того, как последний принял ванну, забыв про блуждающую по дому самку коричнеого отшельника?

Zoran9999


26 окт 2020, 13:23		Может поэтому и Ломбардо попросили из банды за вечный нефильтрованный треп?!

hansi_hrb


26 окт 2020, 13:31		интересно, не ломбардо ли запустил в дом ханнемана того самого паука?

olly71


26 окт 2020, 13:36		Ломбардо и Портной сами похерили свою высокооплачиваемую карьеру и метут языками как метлой .

Svarg_1349


26 окт 2020, 14:07		В том то и дело, что Ломбардо в отличии от своих коллег всегда умел считать деньги. И слесари очень мало получали по-факту. Ломбардо поднял этот вопрос, за что и поплатился своей должностью. Кинга видать все устраивало.

hansi_hrb


26 окт 2020, 14:46		Кинг насколько я знаю занимается/лся недвигой во флориде, так что я думаю ему деньги с группы были не очень то и важны.

Svarg_1349


26 окт 2020, 16:25		Да он сессионно еще неплохо работает. Турит с первоклассными командами, где ему платят нормальный кэш, вроде Суицайдов и Мисфитс, не говоря уже о мастер-классах. А для души есть Дэд Кросс. В общем, у Ломбардо и так все хорошо.

olly71


26 окт 2020, 16:37		Svarg_1349 Слесари мало получали ? Последние 5 лет примерно 2.5 - 5 тысяч на человека за 1 концерт это конечно не уровень Металлики но очень не хреново по среднештатовским понятиям . и получали не кисло они давно по воспоминаниям того же Ломбардо в 1990 году их позвали в Нью Йорк обещая за 2 концерта заплатить 50 000 $ но они забили на это и отказались потому что Керри и Ханнеману было влом лететь через всю страну .

hansi_hrb


26 окт 2020, 16:53		Последние 5 лет примерно 2.5 - 5 тысяч на человека за 1 концерт

---------------

Уровень группы Хай Фай в 2005 году.

Svarg_1349


26 окт 2020, 17:25		"Последние 5 лет примерно 2.5 - 5 тысяч на человека за 1 концерт это конечно не уровень Металлики но очень не хреново по среднештатовским понятиям"

Children Of Bodom получали и то больше. Лайхо в год, после всех немалых финских налогов зарабатывал до 140 000 кесов в год.

gravitgroove


26 окт 2020, 17:32		2500 зеленых - это, наверное, в какой-нить бургерной в аризонской пустыне

Svarg_1349


26 окт 2020, 17:50		Короче, Ломбардо в компании этих откровенных лохов было крайне неуютно. Потому-что он не понимал, как при таких сборах, громкого имени и статуса влиятельного барабанщика, можно получать такие копейки. И правильно все сделал. Лучшие альбомы давно записаны, потенциал давно исчерпан, ловить нечего. А в Зал Славы, Бостаф вряд-ли попадет все равно.

hansi_hrb


26 окт 2020, 19:15		интересно какие гонорары у экзодус например. Меню из макдака и по баттлу вискаря в рыло?

Anubis


26 окт 2020, 19:31		На дарксайде была новость, когда Ломбардо "ушли" из Слейер в последний раз. Там написано, что он за год получил 65 тыс., что для группы такого статуса несколько маловато, после чего он нанял аудитора. В результате Керри выпер его из группы. Так что говорить о его мега доходах в Слейер не стоит.

deathstar777


26 окт 2020, 20:24		>>В результате Керри выпер его
Ну хоть не выпотрошил


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