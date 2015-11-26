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Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER



Во время появления в последнем эпизоде подкаста "The Ex-Man", который вёл Doc Coyle (BAD WOLVES), оригинальный барабанщик SLAYER Dave Lombardo ответил на вопрос о том, чувствует ли он какую-нибудь досаду или сожалеет ли он о том, что не принимал участия в финальном турне группы:



«Когда я [всё ещё] был в группе, я знал, что Tom [Araya, бас/вокал] хочет уйти на пенсию. Я знал, что он хотел остановиться. На самом деле мы на пару с Kerry [King'ом, гитара] собирались основать новую группу после ухода Tom'a на пенсию. И мы на самом деле искали гитаристов. SLAYER отыграли на Hellfest [во Франции], и мы сказали: "Эй, пойдём посмотрим EXODUS". И вот мы с Kerry подошли к сцене, где играли EXODUS, встали с левой стороны и смотрели на Gary [Holt'a]. Джефф [Ханнеман] всё ещё был в [SLAYER], Джефф всё ещё играл, Джефф был в порядке. И я сказал [Kerry], я подумал: "Вот наш парень", имея в виду Holt'a. "Вот гитарист, который нам нужен". И оказалось, что по ходу жизни нам пришлось заменить Джеффа [и Garyподключился].



Мы не сказали Gary— я не думаю, что мы сказали Gary, что мы с Kerry собираемся основать новую группу, но он был первым в очереди, когда наступил тот момент [чтобы заменить Джеффа в SLAYER]. И я согласился, да и все согласились. И Джефф тоже бы согласился, потому что он знал — он знал.



Насколько я понимаю, я сыграл первое шоу с оригинальным составом SLAYER и последнее — тоже с оригинальным составом SLAYER, и я доволен этим. Это была блестящая группа. Мы вошли в историю. И я желаю им всего хорошего. Но больше ничего нет, чувак.



Я счастлив в своём мире. Лучший способ — это продолжать двигаться вперёд. Я смотрю в будущее».



Lombardo также рассказал о том, что на большинстве альбомов SLAYER, которые он записывал, нет информации о том, что он участвовал в сочинении песен, несмотря на то, что его барабанные паттерны значительно улучшили музыку:



«Поклонники действительно не понимают этого аспекта сочинения песен. Если ты барабанщик — и я не научусь этому до конца своей карьеры — если ты барабанщик, и ты заходишь в комнату и начинаешь сочинять музыку, начинаешь работать с гитаристом, начинаешь работать над элементами, соединять их вместе... Ты на самом деле сочиняешь часть этой песни. Ну, на каждом альбоме SLAYER, частью которого я был, я находился в комнате с Kerry с самого начала этой песни. Возможно, он написал два или три риффа и барабанный ритм [основной бит], а затем это переходит в ту часть, где вступают двойные бочки. Хорошо, это всё, что он знает, но всё, что дальше, он не говорил мне делать. Так что технически, согласно закону об авторском праве на песни, если вы находитесь в комнате с кем-то, находитесь с музыкантом и работаете над созданием музыки, вы, по сути, являетесь соавтором.



С первого дня [другие участники SLAYER] вложили в мою голову, что из-за того, что у меня не было струнного инструмента, я не был автором песен... Когда я вошёл в состав в SLAYER и мы начали писать музыку, мне было 16–17 лет. Я был ребёнком. Я ничего не знал об авторском праве. В интернете много Рэмбо, которые говорят: "О, он ничего не сочинял". Знаешь что? Я был с самого начала на всех этих песнях.

Есть несколько песен на двух альбомах, которые я сделал [перед моим окончательным уходом]: "Christ Illusion" и "World Painted Blood", и я хотел, чтобы об этом упомянули на этих альбомах. Хорошо, и это было единственное, о чём я просил, когда вернулся в группу. Это не много, но эй...»













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