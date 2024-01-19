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Slayer

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KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»



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В новом интервью для Consequence Kerry King из SLAYER рассказал, что продюсированием предстоящего дебютного альбома его сольного проекта занимался Josh Wilbur, который ранее работал с такими группами, как LAMB OF GOD, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM и KORN:

«Я впервые работаю с Josh'ем, и мы отлично поладили. Не могу дождаться момента, когда смогу поработать с ним над ещё одним альбомом, и у него тоже подобные ощущения насчёт этого проекта, так что, надеюсь, всё рано или поздно получится. С ним очень легко работать. Он просто волшебник в компьютерном плане. Когда мы монтируем материал или занимаемся наложением дополнительных треков, я делаю свою часть, вокалист или кто-то ещё делает свою часть, а он просто осуществляет в компьютере какие-то манипуляции и спрашивает: "Вот так?" А я думаю: "Я понятия не имею, в каком ты месте, чувак". Он очень быстрый, с ним так легко работать. Это было впечатляюще».

Насчёт подхода к записи своего альбома King сказал:

«Всё было очень похоже на то, как мы работали в SLAYER. Прежде всего, я написал большую часть последнего альбома SLAYER, так что люди знают, как я звучу, знают, как я сочиняю. Этот альбом я сочинил на сто процентов, так что если вам нравится что-то из того, что я делал в прошлом, то и на этом альбоме найдётся что-то, что вам понравится, если не всё. Мне нравится весь материал».

По поводу музыкального направления нового проекта Kerry сказал:

«Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних, я не могу сказать скольких, альбомах SLAYER. И мне кажется, что Джош действительно наиболее близко подошёл к моему живому звучанию, потому что мой живой звук очень трудно перенести на плёнку. Я думаю, что это самый близкий вариант. Так что это очень волнительный момент для меня. А ещё со мной играет Paul [Bostaph, барабаны], так что, чёрт возьми, да, это будет звучать как SLAYER, потому что у него собственный стиль. Вокалист — новый парень со скрим-вокалом, но у него отличная энергетика».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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19 янв 2024
WahrandPhain
"Мне нравится весь материал".

это ключевое! Остальное не важно! Главное, чтобы самому нравилось!
Like!3  Dislike!1
19 янв 2024
M
Mateas89
Даром что все альбомы после God Hates Us All - тот еще шлак, увы((
Like!1  Dislike!4
19 янв 2024
Corpsegrinder04
Мне последний Слеер очень понравился. Как раз со времён God Hates Us All самый крутой альбом. Хорошо будет, если в его духе.
И желательно чтобы певец был нормальный, не визжал как свинья.
Like!2  Dislike!3
19 янв 2024
x
xRReth
Учитывая сомнительное качество работы Бостафа на последних Слесарях и скрим на вокале... ну хуй знает.
Зря он с Рубиным не работает, было бы совсем потешно
Like!1  Dislike!1
19 янв 2024
WahrandPhain
xRReth, я вообще не понимаю смысла в этом всем, понятно что денежки, но фанаты... там же ни развития не будет, ни духа старой школы. А нахера тогда это??
19 янв 2024
x
xRReth
WahrandPhain, я могу понять только с точки зрения "Скучно сидеть на месте, надо что-то делать и хуль бы это не продать, если возьмут" + реализовать какие-либо идеи, которые к Слесарям не подошли. И это может быть даже интересно.
Да и в целом, ну серьёзно, чувак всю дорогу с гитарой и больше нихуя особо в жизни не умеет, что ему ещё-то делать на старости лет? Каверы с женой на кухне записывать?
P.S. Вряд ли денежки там первопричина. Я уверен на много процентов, что у Кинга есть, на что пожить (и с чего заработать) и просто так рубить капусту ради процесса он бы не стал.
19 янв 2024
O
Old Nothing
Слейр умер после '95, поэтому я заранее во всем разочарован.
Like!1  Dislike!2
19 янв 2024
ChatGPT
ждём олли с его новыми откровениями
Like!1
19 янв 2024
R
Rutger
Понятно, будет бледная копия позднего Slayer, который в свою очередь был бледной копией себя самого.
И вообще, Керри слишком обильно Слеер поминает, похоже на неуверенность в себе.
  Dislike!1
19 янв 2024
x
xRReth
Rutger, щас выпустит, а там хуяк! и Дистопия 2.0
19 янв 2024
R
Rutger
xRReth, 2.0 вряд ли. А вот 0.2, пожалуй, осилит

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