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KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»



В новом интервью для Consequence Kerry King из SLAYER рассказал, что продюсированием предстоящего дебютного альбома его сольного проекта занимался Josh Wilbur, который ранее работал с такими группами, как LAMB OF GOD, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM и KORN:



«Я впервые работаю с Josh'ем, и мы отлично поладили. Не могу дождаться момента, когда смогу поработать с ним над ещё одним альбомом, и у него тоже подобные ощущения насчёт этого проекта, так что, надеюсь, всё рано или поздно получится. С ним очень легко работать. Он просто волшебник в компьютерном плане. Когда мы монтируем материал или занимаемся наложением дополнительных треков, я делаю свою часть, вокалист или кто-то ещё делает свою часть, а он просто осуществляет в компьютере какие-то манипуляции и спрашивает: "Вот так?" А я думаю: "Я понятия не имею, в каком ты месте, чувак". Он очень быстрый, с ним так легко работать. Это было впечатляюще».



Насчёт подхода к записи своего альбома King сказал:



«Всё было очень похоже на то, как мы работали в SLAYER. Прежде всего, я написал большую часть последнего альбома SLAYER, так что люди знают, как я звучу, знают, как я сочиняю. Этот альбом я сочинил на сто процентов, так что если вам нравится что-то из того, что я делал в прошлом, то и на этом альбоме найдётся что-то, что вам понравится, если не всё. Мне нравится весь материал».



По поводу музыкального направления нового проекта Kerry сказал:



«Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних, я не могу сказать скольких, альбомах SLAYER. И мне кажется, что Джош действительно наиболее близко подошёл к моему живому звучанию, потому что мой живой звук очень трудно перенести на плёнку. Я думаю, что это самый близкий вариант. Так что это очень волнительный момент для меня. А ещё со мной играет Paul [Bostaph, барабаны], так что, чёрт возьми, да, это будет звучать как SLAYER, потому что у него собственный стиль. Вокалист — новый парень со скрим-вокалом, но у него отличная энергетика».







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