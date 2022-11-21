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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
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*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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*

Slayer

*



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Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



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Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен «Большой четвёрки» и продолжает с "Killing Fields".




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21 ноя 2022
S
Sw0Rn
Красава, зачотно лупит

просмотров: 190

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