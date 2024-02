сегодня



SLAYER вернулись!



SLAYER официально воссоединились и вернутся на сцену в сентябре.



Впервые после того, как группа отыграла последний концерт мирового турне в ноябре 2019 года, участники SLAYER вернутся на сцену этой осенью, став хедлайнерами двух крупных фестивалей, — Riot Fest и Louder Than Life.



Tom Araya заявил:



«Ничто не сравнится с теми 90 минутами, которые мы проводим на сцене, играя вживую, делясь этой интенсивной энергией с нашими поклонниками, и, честно говоря, нам этого не хватало».



Kerry King добавил:



«Скучаю ли я по живым выступлениям? Безусловно. SLAYER много значат для наших фанатов, они много значат для нас. Прошло уже почти пять лет с тех пор, как мы их видели».



На данный момент объявлены следующие даты выступлений:



22 сентября — Riot Fest — Чикаго, Иллинойс.

27 сентября — Louder Than Life — Луисвилл, Кентукки.



Дэнни Уиммер из Danny Wimmer Presents сказал:



«Мы рады сообщить, что SLAYER воссоединятся для сокрушительного выступления на Louder Than Life. Я был на их последнем концерте в The Forum в 2019 году и с тех пор работаю над тем, чтобы вернуть их на сцену Louder! На пяти сценах выступят более 140 групп, и мы отпразднуем наш 10-й Louder Than Life с самым грандиозным составом!»











