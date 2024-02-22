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Slayer

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SLAYER вернулись!



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SLAYER официально воссоединились и вернутся на сцену в сентябре.

Впервые после того, как группа отыграла последний концерт мирового турне в ноябре 2019 года, участники SLAYER вернутся на сцену этой осенью, став хедлайнерами двух крупных фестивалей, — Riot Fest и Louder Than Life.

Tom Araya заявил:

«Ничто не сравнится с теми 90 минутами, которые мы проводим на сцене, играя вживую, делясь этой интенсивной энергией с нашими поклонниками, и, честно говоря, нам этого не хватало».

Kerry King добавил:

«Скучаю ли я по живым выступлениям? Безусловно. SLAYER много значат для наших фанатов, они много значат для нас. Прошло уже почти пять лет с тех пор, как мы их видели».

На данный момент объявлены следующие даты выступлений:

22 сентября — Riot Fest — Чикаго, Иллинойс.
27 сентября — Louder Than Life — Луисвилл, Кентукки.

Дэнни Уиммер из Danny Wimmer Presents сказал:

«Мы рады сообщить, что SLAYER воссоединятся для сокрушительного выступления на Louder Than Life. Я был на их последнем концерте в The Forum в 2019 году и с тех пор работаю над тем, чтобы вернуть их на сцену Louder! На пяти сценах выступят более 140 групп, и мы отпразднуем наш 10-й Louder Than Life с самым грандиозным составом!»






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КомментарииСкрыть/показать 30 )

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22 фев 2024
a
antoner
Сегодня что первое апреля?
Like!5
22 фев 2024
гладиатор
Это был всего лишь вопрос времени. Я всегда знал, что они "вернутся".
22 фев 2024
father
Интересное развитие событий конечно:)
Видимо таки предложили сумму, после которой сразу все недопонимания перестали быть значительными, но не настолько большую, чтобы Ломбардо ожил для Кинга:)
22 фев 2024
S
SnakeZ
father, продажная Metallica....Вот все прикалываются над золотыми унитазами Ларса - а ведь Металлика никогда не была замечена, что не платила денег бывшим или статистам на басу. Всем платит и все довольны.
А настоящие скряги, златолюбцы - вот они где , там где куют настоящий металл....
Like!1
22 фев 2024
M
Mt. Erebus
а кинг то трепло базарное оказывается. кто б сомневался
Like!5
22 фев 2024
M
Mateas89
Ну это цирк с конями, конечно, после всех заявлений Кинга.
Like!4
22 фев 2024
father
Mateas89, впечатление, будто в этом пресс-релизе и в интервью, посвященном сольнику, говорят два разных Кинга
22 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
father, ну да, Стивен Кинг и Мартин Лютер Кинг.
Like!1
22 фев 2024
Starbreaker
Гному и его гномихе нужно больше золота.
На новый серпентарий.
Like!5
22 фев 2024
IJzerklompje
Непонятно, кому это нужно, тем более непонятно, зачем на это, тем более прямо сейчас, идти Дяде Кеше.
Like!1
22 фев 2024
ChatGPT
а как же сольная группа Кинга?
22 фев 2024
s
sibterminator
Не могут кончить.
22 фев 2024
IJzerklompje
sibterminator, ну с кем не бывает, стресс, возраст...
22 фев 2024
N
Nepalcev
Sometimes They Come Back
Жду воскрешения Джеффа. Мало ли...
22 фев 2024
R
RoniN
Бред какой-то, буквально неделю назад Кинг всех обосрал, а теперь реюнион и "Мы счастливы вместе". Биполярку лечить нужно.
Like!1
22 фев 2024
N
Nepalcev
RoniN, как вариант, это разовая шабашка на фестивалях, а не полноценный реюнион.
Like!3
22 фев 2024
kircore
Да вы издеваетесь. Худшая новость года.
Like!3
22 фев 2024
d
decided
Почти Scorpions ))
Like!1
22 фев 2024
Corpsegrinder04
Главное, чтобы не превратилось в клоунаду в духе нынешнего Мановара, которые с прощальным туром уже 9 лет тошнят, все не схлопнутся никак. А так да, как тут правильно некоторые выразились, чего пиздобол не сделает ради бабла.
Всё-таки Sentenced в 21 веке наверно единственные, кто ушел по человечески без всей этой гнилой показухи.
Хотя .... даже AbbA. Пару лет назад новый альбом записали.
Like!1
22 фев 2024
EvgenBriden
Corpsegrinder04, справедливости ради, если не ошибаюсь, то никто из участников ABBA никогда не говорил, что группа распалась )
22 фев 2024
R
Rutger
Фууу бля, какая пошлость. Слеер претендовали на образец мудрости, а теперь стали почетными клоунами, уходилками-возвращалками. Даже паузу должную не выдержали, не домариновали публику, сорвались.
Шейка у Тома прошла? Ну и славно.
22 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Rutger, ага, образец мудрости от чуваков в кожаных штанах, стоящих под дождем из искусственной крови
22 фев 2024
G
GlowoErzum
Rutger, у него вроде как больше не с шеей проблемы были, а со спиной.
22 фев 2024
xRReth
Я вчера как эту новость увидел - аж в голосину. А как же Том и Керри разговаривают-то теперь? Через менеджеров? А кто там ещё будет? А РЕЮНИОН-ОЛЬБОМ будет?
Сука, и эти туда же
22 фев 2024
Н
Наугад
Если следующей новостью будет сообщение о возвращении Ломбардо в SLAYER, это затмит даже реюнион с Портным у DT.

А в том случае, если это не разовое фестивальное выступление - тогда совсем уж странная некрофилия получается...

Номинанты на премию "Бу-га-га года"
22 фев 2024
Н
Наугад
Цитата: "Возбудилась только жена гитариста Lisa Holt: «Всем, кто говорит, что они лжецы, кто пишет, мол, закончилось бабло, что это уже не SLAYER… я даже не знаю… НЕ ХОДИТЕ! Пускай приходят те, кто посетил концерты последнего тура и получил удовольствие… это было круто!!!

Сейчас ни о каком ТУРЕ речь не идет, это пара дат… и ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! Так что просто наслаждайтесь фактом, что потрясающая группа отыграет несколько потрясающих шоу в этом году… а не хотите — не ходите… всем насрать!!!»

Какая чувствительная натура.
22 фев 2024
AnyMetalYouLike
Это какой-то... Позор!
22 фев 2024
gravitgroove
Ох, сколько галдежа, а ведь еще не высказался тот, кто все на свете знает лучше всех остальных. Нужно подождать, что он скажет, ведь он (я признаю это) не ошибся со своим прогнозом. Он должен знать, что послужило причиной. Подождем.
22 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, так-то до послания Федеральному посланию целая неделя ещё, долго ждать

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