Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 15
*У вокалистки NIGHTWISH рак 13
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*Профессиональное видео с выступления ALCEST 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



zoom
Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен Big 4 и начал с "Blackened" — видео доступно ниже.

Former SLAYER Drummer JON DETTE Kicks Off Big 4 Playthrough Series, Shares Cover Of METALLICA Classic




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 740

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом