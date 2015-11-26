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Slayer

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DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром



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Dave Lombardo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно альбома SLAYER "Reign In Blood":

«Я считаю этот альбом шедевром. Это один из тех альбомов, которые выдерживают испытание временем. Он великолепен. Огонь, энергия, которой обладает этот альбом — я не слышу этого в других альбомах. Я не знаю, может быть, это потому, что я говорю о группе, участником которой я был, и у меня есть в этом отношении объективность... Но знаете, это великолепно, я очень благодарен... Я думаю, что этот альбом навсегда останется воплощением трэш-музыки и частью музыкальной истории.

Знаете, я скучаю по той энергии и по тому стилю игры.

SLAYER — это нечто иное. SLAYER отличается от MR. BUNGLE и других трэш-групп, с которыми я играл. У SLAYER была определённая энергетика, не похожая ни на что другое. Так что для меня это определённо один из величайших металлических альбомов из всех, что были когда-либо записаны».

DAVE LOMBARDO On SLAYER



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

hansi_hrb


10 окт 2021, 14:09		да просто вышел в правильное время, только и всего

CosmicBear


10 окт 2021, 15:07		Готовит почву для манипуляций над Кингом с целью возрождения Slayer и себя в качестве барабанщика.
Ну или просто пыхнул и взностальгировалось.

father


10 окт 2021, 15:15		Дэйв чертовски прав, альбом прекрасен от и до

dread_z


10 окт 2021, 15:33		И он прав.

CosmicBear


10 окт 2021, 15:33		Да, хороший альбом, то, что нужно для своего жанра и времени. И ничего лишнего.

michael777


10 окт 2021, 16:14		Все верно сказал, ни убавить, не прибавить.

VAMPCUT


10 окт 2021, 17:08		Моему сыну 14, и он, как и я больше 25-ти лет назад, слушает Reign in blood. И да, это то, что останется в веках!!

гладиатор


10 окт 2021, 17:37		Raining blooood! From a lacerated sky! Bleeding its horror, Creating my structure,
Now I shall reign in blood!

Надо послушать!


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