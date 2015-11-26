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DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром



Dave Lombardo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно альбома SLAYER "Reign In Blood":



«Я считаю этот альбом шедевром. Это один из тех альбомов, которые выдерживают испытание временем. Он великолепен. Огонь, энергия, которой обладает этот альбом — я не слышу этого в других альбомах. Я не знаю, может быть, это потому, что я говорю о группе, участником которой я был, и у меня есть в этом отношении объективность... Но знаете, это великолепно, я очень благодарен... Я думаю, что этот альбом навсегда останется воплощением трэш-музыки и частью музыкальной истории.



Знаете, я скучаю по той энергии и по тому стилю игры.



SLAYER — это нечто иное. SLAYER отличается от MR. BUNGLE и других трэш-групп, с которыми я играл. У SLAYER была определённая энергетика, не похожая ни на что другое. Так что для меня это определённо один из величайших металлических альбомов из всех, что были когда-либо записаны».







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