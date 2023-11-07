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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



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|||| сегодня

KERRY KING вернётся в 2024!



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На странице KERRY KING'a появилось изображение (фото справа), снабжённое подписью "Coming in 2024…"




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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7 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Керри знает, когда «всё это» закончится!
Like!1
7 ноя 2023
M
Mistis
Очень интересно!
Like!2
7 ноя 2023
Aiming High
Видимо альбом новой группы готов!
Like!3
7 ноя 2023
rassol
Свежо питание, да серится с трудом...
Like!2
7 ноя 2023
G
GlowoErzum
rassol, очень сочувствую вам в связи с вашим недугом.
Like!9
7 ноя 2023
Орион
Вот было бы прикольно, если бы это были перезаписи двух первых альбомов Slayer.
Like!1
7 ноя 2023
Tomahawk
Орион, насколько их нужно ненавидеть, чтобы хотеть замарать пластиковой "цифрой".
Like!4  Dislike!1
7 ноя 2023
Орион
Tomahawk, почему сразу "ненавидеть"? Те альбомы хороши, но и новые версии было бы интересно послушать. Одно другому не мешает.
Like!1  Dislike!1
7 ноя 2023
ElectricRetard
Tomahawk, готов перетерпеть любую цифру, если все альбомы Слеера перезапишут без Арайи.
Ну хотя дебютник не нужно, там и так этого мерзкого карканья нет.
Like!1  Dislike!1
7 ноя 2023
Tomahawk
Ooohh, I'm fucking coming!
Like!2
7 ноя 2023
ZzergRusher
А вот это уже интересно!
7 ноя 2023
O
Old Nothing
Фред сказал, что Кинг не умеет играть на гитаре. В связи с этим вопрос: зачем возвращаться?
Like!1
7 ноя 2023
G
GlowoErzum
Old Nothing, чтобы томатному был новый контент, очевидно же.
Like!1
7 ноя 2023
R
R0ck_N_R0lla
видимо счета пустеют, решил конвертнуть нули гитарные в финансовые
Like!1  Dislike!1
7 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Будет тур Слеер в составе Кинг/Холт/Бостаф/Дьюкс/Эллефсон.
Like!1

просмотров: 1663

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