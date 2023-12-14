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GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением



Gary Holt утверждает, что не слышал ничего из музыки нового проекта гитариста-основателя SLAYER Kerry King'a.



Лидер EXODUS, который провёл почти девять лет в турне со SLAYER, ответил на вопрос о новой группе Керри во время интервью радиошоу Full Metal Jackie:



«Во-первых, я скажу, что ничего этого не слышал. Ни единой ноты. Говорят, что это очень круто. Так что я не могу дождаться момента, когда услышу этот материал.



Время, которое я провёл, играя вместе с Kerry, было замечательным. Он один из самых мощных ритм-гитаристов в мире. Не все понимают, насколько крутой является его техника игры правой рукой. Игра с ним доставляла радость, это было потрясающе. Так что я не могу дождаться, когда увижу его в деле снова.



Я видел, что Kerry и его новая группа объявили о концертах. И тут получается что-то из серии: "Я занят, он занят. Надеюсь, когда он будет выступать, я смогу застать его".



Я не видел ни одного участника SLAYER после финального концерта. Это какое-то безумие. Мы все разбежались и друг друга не видели. Мы переписываемся, но я не видел никого после объятий и слов "Я ухожу"».



Gary также вспомнил о времени, проведённом в SLAYER, назвав его замечательным:



«Прощальный тур был просто невероятным. Я старался не думать об окончании деятельности группы, пока дело не дошло до последнего шоу.



В годовщину последнего концерта я всегда выкладываю одну и ту же фотографию — это последняя фотография всей группы, и мы выглядим так, будто идём на свои собственные похороны. Впервые в жизни SLAYER заметно нервничали, и это видно на фото. Мы выглядим напуганными до смерти».







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