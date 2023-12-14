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Slayer

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GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением



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Gary Holt утверждает, что не слышал ничего из музыки нового проекта гитариста-основателя SLAYER Kerry King'a.

Лидер EXODUS, который провёл почти девять лет в турне со SLAYER, ответил на вопрос о новой группе Керри во время интервью радиошоу Full Metal Jackie:

«Во-первых, я скажу, что ничего этого не слышал. Ни единой ноты. Говорят, что это очень круто. Так что я не могу дождаться момента, когда услышу этот материал.

Время, которое я провёл, играя вместе с Kerry, было замечательным. Он один из самых мощных ритм-гитаристов в мире. Не все понимают, насколько крутой является его техника игры правой рукой. Игра с ним доставляла радость, это было потрясающе. Так что я не могу дождаться, когда увижу его в деле снова.

Я видел, что Kerry и его новая группа объявили о концертах. И тут получается что-то из серии: "Я занят, он занят. Надеюсь, когда он будет выступать, я смогу застать его".

Я не видел ни одного участника SLAYER после финального концерта. Это какое-то безумие. Мы все разбежались и друг друга не видели. Мы переписываемся, но я не видел никого после объятий и слов "Я ухожу"».

Gary также вспомнил о времени, проведённом в SLAYER, назвав его замечательным:

«Прощальный тур был просто невероятным. Я старался не думать об окончании деятельности группы, пока дело не дошло до последнего шоу.

В годовщину последнего концерта я всегда выкладываю одну и ту же фотографию — это последняя фотография всей группы, и мы выглядим так, будто идём на свои собственные похороны. Впервые в жизни SLAYER заметно нервничали, и это видно на фото. Мы выглядим напуганными до смерти».




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14 дек 2023
гладиатор
Мне кажется, просто вернут Slayer, так или иначе. Потому что группа Кинга вряд ли сильно выстрелит, разве что это будет супергруппа, да и то сомнительно.
14 дек 2023
olly71
гладиатор, вернут кто ? Инопланетяне ? Казаться оно может конечно разное в зависимости от ситуации. Новедь у всех под руками интернет и прежде чем писать свои теории можно найти инфу что марка Slayer юридически принадлежит Кингу Арайе и семье Ханнемана. И по договору её не могут использовать по одиночке ни один из них. Ханнеман вне игры Арайя тоже а пенсии . Кинг то наверняка был бы рад продолжать как Slayer но кто ж ему дасть. Насколько я читал на разных форумах он предлагал купить доли у жены Ханнемана и Тома но получил отказ .
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14 дек 2023
gravitgroove
Снова наториус всея дарксайд пишет очередную наитупейшую хуйню.
Кто об чем, а свинка все о желудях: права, торговая марка.
А как на счет того, что Slayer без Арайи под этой же вывеской - это как в синогоге индонвропейский символ солнца (не обязательно свастика, можно и круг с тойючкой в центре) вместо маген давида?Ну ок, не абсолютно всем, но доминирующиму большинству? Ну конечно, людей с капиталом головного мозга ничего больше не интересует и иных вариантов в их сознии быть попросту не может >>> $^_^$ ( коллективный разум хаима вица).
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