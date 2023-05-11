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Slayer

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|||| 11 май 2023

PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER



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Во время появления в "Put Up Your Dukes", который ведёт экс-вокалист группы EXODUS Rob Dukes, известный барабанщик Paul Bostaph, гастролировавший и записывавшийся со SLAYER, TESTAMENT, EXODUS и FORBIDDEN, рассказал о худшем концерте, на котором он когда-либо играл:

«У меня было одно выступление со SLAYER в тот момент, когда я не очень много играл на барабанах. Это было в период "Divine Intervention" [1994]. В общем, я не слишком много играл на барабанах, а тут на нас свалился тур, где-то за две недели до того, как мы должны были отправиться на гастроли. Я помню, как играл на том шоу. И за всю свою жизнь я не ронял столько раз палочки, как тогда, потому что мои руки были не в форме. И вот я играю, и играю довольно хорошо. Но я словно преодолевал себя. Никто не обязан проходить через подобный момент как будто от этого зависит твоё выживание, а это именно так и выглядело. Я был не в том физическом состоянии, в котором должен быть, поэтому во время игры палочки вылетали у меня из рук, так как мышцы, отвечающие за захват палочек, не справлялись со своей задачей. Так что я бы сказал, что в физическом плане, пожалуй, это было самое худшее шоу — в плане того, что я не был готов к этому, и палочки вылетали из моих рук».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 май 2023
M
Mad Katz
Да и на предпоследнем шоу в столице мира, помница, лажанул в одном месте, так что Арайа повышал голос для маскировния дефекта. Что ж теперь, с Ломбардой тягаться сложно.

просмотров: 482

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