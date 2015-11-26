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Slayer

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У гитариста SLAYER музыки на два альбома



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Гитарист SLAYER Kerry King в недавнем интервью сказал, что у него «полно новой музыки»:

«Мне очень-очень повезло с риффами в 2020 году. Может, потому, что я никуда не мог отправиться — не знаю — но с риффами проблем нет. Я смотрю в будущее, и для меня это значит, что я смогу выбирать лучшие вещи. И это хорошие вещи. У меня есть материала для более чем двух пластинок, но чтобы иметь возможность это сделать и выбрать лучшие 11 или 12 [песен]... Первая пластинка должна быть убойной!»

По словам Kerry, недавно заключившего контракт с Dean Guitars, большая часть песен для его следующего проекта до сих пор была написана в одиночку:

«Сейчас я единственный автор песен, потому что я единственный, кто пишет музыку, потому что я не до конца уверен, кто будет со мной играть. Так что в данный момент всё на мне. И на самом деле именно я должен отбирать эти треки, выбрать мои 10 или 12 любимых тем, попытаться написать под них тексты просто для того, чтобы процесс пошёл вперёд».

SLAYER





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

YNWA


28 авг 2020, 10:08		Случайно, телефон не находил недавно?

father


28 авг 2020, 10:17		Не думаю, что в том телефоне хоть что-то полезное для него найдётся:)
А по теме - очень интересно, что задумал Кинг.

R0ck_N_R0lla


28 авг 2020, 10:28		вспомнилось
https://sun1-23.userapi.com/_DI9kLZ7oa1cxCVyIRa8WOY_TPAMSBbNL3HjXw/hY3JvMBx0lw.jpg

KillTimer


28 авг 2020, 11:02		«Музыки»

Voin of Valhalla


28 авг 2020, 11:09		Если он сможет еще раз написать что-то вроде When The Stillness Comes то это будет ахуенно

Mistis


28 авг 2020, 12:06		от этого монстра действительно стоит ждать чего-то интересного

Petrovich Sexyy


28 авг 2020, 12:15		Ну, кстати, интересно. А еще интереснее, кто окажется на вокале?

graillyc


28 авг 2020, 13:42		Роб Дьюкс


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