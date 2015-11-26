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У гитариста SLAYER музыки на два альбома



Гитарист SLAYER Kerry King в недавнем интервью сказал, что у него «полно новой музыки»:



«Мне очень-очень повезло с риффами в 2020 году. Может, потому, что я никуда не мог отправиться — не знаю — но с риффами проблем нет. Я смотрю в будущее, и для меня это значит, что я смогу выбирать лучшие вещи. И это хорошие вещи. У меня есть материала для более чем двух пластинок, но чтобы иметь возможность это сделать и выбрать лучшие 11 или 12 [песен]... Первая пластинка должна быть убойной!»



По словам Kerry, недавно заключившего контракт с Dean Guitars, большая часть песен для его следующего проекта до сих пор была написана в одиночку:



«Сейчас я единственный автор песен, потому что я единственный, кто пишет музыку, потому что я не до конца уверен, кто будет со мной играть. Так что в данный момент всё на мне. И на самом деле именно я должен отбирать эти треки, выбрать мои 10 или 12 любимых тем, попытаться написать под них тексты просто для того, чтобы процесс пошёл вперёд».













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