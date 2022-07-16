Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 16
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 13
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
*Новое видео AVANTASIA 8
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
*Новое видео ARCH ENEMY 7
*Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE 7
*Новое видео STRATOVARIUS 7
*Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 16
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 13
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
*Новое видео AVANTASIA 8
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»



zoom
Гитарист EXODUS Gary Holt заявил, что у SLAYER «было ещё много музыки», прежде чем они прекратили свою деятельность почти три года назад.

В октябре прошлого года Kerry King попал в заголовки прессы в мире металла, когда сказал, что SLAYER ушли на пенсию слишком рано. Записав короткое видеообращение, чтобы поздравить MACHINE HEAD с 30-летием, гитарист-основатель SLAYER сказал:

«Я слышал поздравления в адрес моих друзей из MACHINE HEAD. Судя по всему, им уже 30 лет, что является большим достижением. Не так много групп добиваются этого. Мы смогли это сделать, но слишком рано ушли. Да пошли мы. Да пошёл я. Я ненавижу, чёрт возьми, когда не могу играть».

Holt'a, который почти девять лет гастролировал со SLAYER, спросили о комментарии Kerry в новом интервью журналу Guitar World. Он ответил:

«Остановилась ли группа слишком рано? Это им решать. Я знаю, что Керри считает именно так. Может быть, басист и вокалист Tom Araya с ним не согласен. Я думаю, что у группы было ещё много музыки, но, как говорится, лучше уйти слишком рано, чем слишком поздно. Группа ушла, работая на полную катушку. Лучше сделать так, чем доить её ещё несколько лет, когда все знают, что ты именно этим и занимаешься. Это запятнало бы наследие группы. Таким образом, они ушли на пике формы. Может быть, так будет лучше».

На вопрос о том, скучает ли он сейчас по чему-либо, что связано со SLAYER, Holt ответил:

«Да, чувак. Я дружил с этими ребятами с самого детства. И в SLAYER у меня была одна задача — и только одна: выходить на сцену, убойно играть, заставлять аудиторию мотать головой и играть роль героя-гитариста. Меня потрясло, как много у SLAYER соло. Есть песни, в которых я сыграл три соло, и в какой-то момент я мог сказать: "Ладно, я просто сыграю это от балды, потому что у меня нет идей". [Смеётся]. Но да, это было весело и относительно легко. В EXODUS я занимаюсь большим количеством вещей и несу гораздо больше ответственности. К счастью, мне это нравится, но это не всегда легко».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 июл 2022
R
Red One
По последнему альбому не сказать, что у них осталось много музыки.
И после смерти Ханемана Slayer как раз доили группу. В этом нет ничего плохого, и делаю ставку, что они вернутся, чтоб ещё дойнуть как следует

просмотров: 192

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом