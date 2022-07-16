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Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»



Гитарист EXODUS Gary Holt заявил, что у SLAYER «было ещё много музыки», прежде чем они прекратили свою деятельность почти три года назад.



В октябре прошлого года Kerry King попал в заголовки прессы в мире металла, когда сказал, что SLAYER ушли на пенсию слишком рано. Записав короткое видеообращение, чтобы поздравить MACHINE HEAD с 30-летием, гитарист-основатель SLAYER сказал:



«Я слышал поздравления в адрес моих друзей из MACHINE HEAD. Судя по всему, им уже 30 лет, что является большим достижением. Не так много групп добиваются этого. Мы смогли это сделать, но слишком рано ушли. Да пошли мы. Да пошёл я. Я ненавижу, чёрт возьми, когда не могу играть».



Holt'a, который почти девять лет гастролировал со SLAYER, спросили о комментарии Kerry в новом интервью журналу Guitar World. Он ответил:



«Остановилась ли группа слишком рано? Это им решать. Я знаю, что Керри считает именно так. Может быть, басист и вокалист Tom Araya с ним не согласен. Я думаю, что у группы было ещё много музыки, но, как говорится, лучше уйти слишком рано, чем слишком поздно. Группа ушла, работая на полную катушку. Лучше сделать так, чем доить её ещё несколько лет, когда все знают, что ты именно этим и занимаешься. Это запятнало бы наследие группы. Таким образом, они ушли на пике формы. Может быть, так будет лучше».



На вопрос о том, скучает ли он сейчас по чему-либо, что связано со SLAYER, Holt ответил:



«Да, чувак. Я дружил с этими ребятами с самого детства. И в SLAYER у меня была одна задача — и только одна: выходить на сцену, убойно играть, заставлять аудиторию мотать головой и играть роль героя-гитариста. Меня потрясло, как много у SLAYER соло. Есть песни, в которых я сыграл три соло, и в какой-то момент я мог сказать: "Ладно, я просто сыграю это от балды, потому что у меня нет идей". [Смеётся]. Но да, это было весело и относительно легко. В EXODUS я занимаюсь большим количеством вещей и несу гораздо больше ответственности. К счастью, мне это нравится, но это не всегда легко».







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