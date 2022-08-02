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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Slayer

*



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«Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»



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Такое мнение высказала журналистка радиостанции 107.7 The Bone Nikki Blakk:

«Прошлым вечером я послушала новые песни #KerryKing, и они просто умопомрачительны. Мир не был прежним без SLAYER, но теперь я с нетерпением жду 2023 года... и да, я знаю, кто в группе, но НЕТ, я не скажу вам. #AboutLastNight #Slayer #NotSlayer #Metal».






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2 авг 2022
WahrandPhain
пластиковый кастрированный звук и заезженный материал, что там может быть умопомрачительного?
Like!1  Dislike!7
2 авг 2022
o
olly71
Сссссссссука не скажет она нам . Гори в аду интриганка.
Like!2
2 авг 2022
father
Дико адово жду например
Like!2
2 авг 2022
Exceptional
Там будет Керри Кинг. Всё, теперь, когда интриги больше нет, расходимся.
2 авг 2022
o
olly71
Exceptional, я знаю больше тебя потому что я знаю что там будет ещё и Пол Бостафф

просмотров: 1884

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