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«Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»



Такое мнение высказала журналистка радиостанции 107.7 The Bone Nikki Blakk:



«Прошлым вечером я послушала новые песни #KerryKing, и они просто умопомрачительны. Мир не был прежним без SLAYER, но теперь я с нетерпением жду 2023 года... и да, я знаю, кто в группе, но НЕТ, я не скажу вам. #AboutLastNight #Slayer #NotSlayer #Metal».











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