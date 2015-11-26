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Slayer

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GARY HOLT пропустит концерты SLAYER, его заменит бывший гитарист MACHINE HEAD



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Gary Holt пропустит оставшиеся выступления SLAYER в Европе из-за того, что ему нужно быть дома рядом с умирающим отцом. На оставшихся датах его будет заменять бывший гитарист MACHINE HEAD и VIO-LENCE Phil Demmel, который дебютирует с группой третьего декабря в Копенгагене.

Gary объявил об это утром второго декабря в своем Инстаграмм-аккаунте:

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо Берлину за потрясающее шоу сегодня вечером!! ЛУЧШАЯ ПУБЛИКА! Но я должен заметить, что выступать последние дней десять для меня было очень непросто.

Мой отец очень близок к концу своего путешествия. Я играл последние несколько концертов с огромным грузом на сердце. И также непросто мне сообщать, что я покидаю европейский тур SLAYER. Я должен вернуться домой, чтобы помочь с заботой об отце в его последние минуты жизни.

Сегодняшний вечер я заканчивал со слезами на глазах, когда доигрывал 'Angel of Death'. Однако зрители выявили во мне лучшее. От всего сердца спасибо, я вас всех люблю.

И, как уже было сказано, я хочу, чтобы каждый поклонник SLAYER активно и тепло приветствовал на моем месте Phil'a Demmell'a!!! Настоящая легенда Bay Area!!! Мой дорогой друг, который только что закончил тур, согласился помочь мне и группе выучить целый сет SLAYER за несколько дней и приехать сюда, чтобы я мог вернуться домой к отцу. Спасибо, Phil. Ты семья, люблю тебя, братан! Пожалуйста, тепло его встретьте. И больше всего я должен поблагодарить музыкантов SLAYER — Tom Araya [bass, vocals], Paul Bostaph [drums] и Kerry King [guitar]. Вы, ребята, действительно моя семья, и поддерживали меня на протяжении всех трудностей в этом туре. И также спасибо всей нашей команде, LAMB OF GOD, ANTHRAX и OBITUARY и их команде, зная, что вы все были рядом со мной, чтобы пройти через это — мы семья. Я люблю всех вас. И спасибо моим поклонникам, огромное спасибо от всего моего черного сердца, я вернусь в марте, чтобы сокрушать еще круче и сильнее. И больше всех на свете, я благодарен моей жене Лизе Холт, если бы я был один, то справится со всеми сложностями было бы куда труднее. Люблю тебя, детка, Но уже совсем скоро мы вновь с вами встретимся. Спасибо. И лучи любви моим братанам из EXODUS! Они знают, что происходит, и никто не прикроет меня больше, чем вы, ребята, за вами я как за скалой!».



GARY HOLT To Miss Rest Of SLAYER European Tour; Ex-MACHINE HEAD Guitarist PHIL DEMMEL To Step In






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Aiming High


3 дек 2018, 18:09		А зачем было новичку в срочном порядке учить сэт лист,если можно было пригласить О Брайена из Каннибалов,который перед Гарри заменял Джеффа на четырех концертах?Как по мне ,так О Браейн органичнее вписывался в Slayer.

Kliops144


3 дек 2018, 18:57		А каннибалы разве не в туре? Да и обмолвился Холт про бэй ареа, хотели "своего".

Aiming High


3 дек 2018, 19:19		Все может быть,хотя конечно логичнее дать работу безработному музыканту.Я это только приветствую.


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