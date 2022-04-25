25 апр 2022



DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER



DAVE LOMBARDO в рамках встречи с поклонниками 16 апреля ответил на в опрос, какие у него самые любимые воспоминания, связанные со SLAYER:



«Ну я бы назвал то время, когда были первые туры, мы были просто безумны, мы были настоящими сумасшедшими — было весело. Когда мы стали старше, каждый пошёл своей дорогой. Но те старые времена... Тогда было очень весело — вспомните фотографии тех времён, на которых вы видите всех нас вместе и парней из EXODUS тоже. Тот период».





































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