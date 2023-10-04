Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"

20 авг 2023 : 		 Поставь логотип SLAYER на любимое мясо

17 авг 2023 : 		 SLAYER на кассете!

23 июл 2023 : 		 GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»

13 июл 2023 : 		 Видео полного выступления SLAYER

30 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER

29 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»

15 май 2023 : 		 Гитарист SLAYER скинул 500 000

11 май 2023 : 		 PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER

5 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»

2 май 2023 : 		 Подкаст про SLAYER

9 апр 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"



zoom
В интервью Banger TV Sam Dunn узнал у Dave'a Lombardo, почему он считает "Ghosts Of War" одной из трёх самых любимых песен SLAYER:

«Наверное, по нескольким причинам. Разумеется, структура песни. В ней есть отличный ритм, отличный текст, мелодия, структура композиции. Барабанный брейк — он просто невероятно мощный, когда разбивается на эти секции. Гитары здесь шикарные. И грув просто великолепен. Это самое главное. В ней должны быть ощущения. Она должна дышать. Иначе всё будет стерильно, просто ровная линия, без эмоций. И эта песня, я считаю, передаёт ощущения. И есть некоторые композиции, которым это удаётся, есть те, у которых это не получается. И вот она, как мне кажется, обладает всеми признаками или качествами отличного металлического трека, превосходного трэш-металла».




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 окт 2023
Aiming High
У меня тоже из любимых,хоть и основной рифф как у Chemical Warfare)

просмотров: 484

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом