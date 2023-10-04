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Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"



В интервью Banger TV Sam Dunn узнал у Dave'a Lombardo, почему он считает "Ghosts Of War" одной из трёх самых любимых песен SLAYER:



«Наверное, по нескольким причинам. Разумеется, структура песни. В ней есть отличный ритм, отличный текст, мелодия, структура композиции. Барабанный брейк — он просто невероятно мощный, когда разбивается на эти секции. Гитары здесь шикарные. И грув просто великолепен. Это самое главное. В ней должны быть ощущения. Она должна дышать. Иначе всё будет стерильно, просто ровная линия, без эмоций. И эта песня, я считаю, передаёт ощущения. И есть некоторые композиции, которым это удаётся, есть те, у которых это не получается. И вот она, как мне кажется, обладает всеми признаками или качествами отличного металлического трека, превосходного трэш-металла».







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