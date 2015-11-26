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Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER



Исполнение композиции SLAYER "Epidemic" в рамках Slay At Home Fest доступно ниже.



Состав:



Kenny Hickey — вокал (Silvertomb / Type O Negative);

Dave Witte — ударные (Municipal Waste);

Phil Demmel — гитара (Vio-lence);

Anders Odden — бас (Cadaver);

Monte Pittman — гитара (Madonna).

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