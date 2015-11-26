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SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч



PUCK HCKY, специализирующиеся на хоккейном стиле мерчендайзинга, совместно со SLAYER представили новую линейку. В нее вошли хоккейные джерси, худи на молниях и пуловеры, футболки и многое другое. Весь ассортимент доступен по этому адресу.



















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