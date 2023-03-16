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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson примет участие в выступлениях, на которых будет исполнен "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда. Концерты состоятся в Европе и Бразилии в марте и апреле при поддержке симфонического оркестра под управлением Paul'a Mann'a (близкого друга Джона). Оркестр состоит из более чем 80 музыкантов, участников OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) и некоторых главных симфонических групп страны. Они выступят вместе с Kaitner'ом Z Doka (JON LORD, IAN PAICE, DON AIREY) на гитаре, Bernhard'ом Welz'ем (JON LORD, DON AIREY) на ударных, John'ом O'Hara (JETHRO TULL) на клавишных, Tanya'ей O'Callaghan (WHITESNAKE) на басу и Mario Argandonia (SCORPIONS) на перкуссии.

В новом видео, анонсирующем концерты "Concerto For Group And Orchestra", Dickinson сказал:

«Я очень рад тому, что буду исполнять "Concerto For Group And Orchestra" по всей Европе и в Бразилии.

Что же это такое? Это 45-минутное классическое произведение, которое написал Джон Лорд из DEEP PURPLE с участием группы. И это как встреча умов рок-н-ролльной группы и оркестра — они играют то по отдельности, то вместе. Я в основном пою в той части концерта, которая является вокальной, это первая часть шоу. Во второй части мы немного расслабимся. Есть пара более классических взаимодействий между группой, более инструментальных, а затем мы исполняем пять песен DEEP PURPLE с оркестром и группой — это будут "Perfect Strangers", "When A Blind Man Cries", "Smoke On The Water", "Hush" и "Pictures Of Home", что является редкостью, и они потрясающе звучат с оркестром. А ещё мы собираемся сделать кое-что особенное. Мы создали оркестровую аранжировку моей версии "Jerusalem", а также "Tears Of The Dragon" с оркестром и группой — эти две песни будут в конце, без определённого порядка. Так что это по-настоящему прекрасный, удивительный вечер потрясающей игры невероятных музыкантов. Это настоящая музыка».




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16 мар 2023
D
Don Huan
Планируется жирок. 👍

просмотров: 437

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