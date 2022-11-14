13 ноя 2022



SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»



Sharon Osbourne назвала Bruce'a Dickinson'a «дoлбaным ушлёпкoм» и заявила, что он завидует Ozzy.



Вокалист IRON MAIDEN был вовлечён в словесную перепалку с женой и менеджером Ozzy более полутора десятилетий назад, когда его группу забросали яйцами, зажигалками и льдом во время финального выступления хедлайнера тура Ozzfest.



По сообщениям, Sharon задержала выход на сцену талисмана IRON MAIDEN Эдди и даже призвала толпу бросать бутылки в Dickinson'a, потому что она обиделась на замечания, которые, по её словам, певец сделал по поводу качества звуковой системы тура и выражал критику в адрес Ozzy. Среди комментариев, на которые она возразила, были слова Dickinson'a, сказанные фанатам во время выступления IRON MAIDEN, что они никогда не увидят его группу «в реалити-шоу», предположительно это была отсылка на сериалы MTV "The Osbournes" и "Battle For Ozzfest".



В недавнем интервью для Consequence Ozzy был задан вопрос о том, считает ли он, что его недооценивают как певца, по сравнению с другими легендарными вокалистами, такими как Dickinson, Rob Halford и покойный Ронни Джеймс Дио. Ozzy ответил:



«Bruce Dickinson — отличный певец, но я работал с ним, и как человек он не очень приятный. Ронни Джеймса Дио больше нет в живых. Он был великим певцом. Я не очень хорошо его знал. Я не из тех парней, которые много говорят о людях. Правда есть правда. Я встречался с Ронни Джеймсом Дио пару раз. Он пришёл мне на смену в BLACK SABBATH. Но в то же время я не могу жаловаться, потому что я и сам отлично устроился.



Я пою для своих фанатов. Если мои поклонники не покупают мою музыку, это говорит о том, что моё пение уже не очень хорошее, но они всё равно покупают мои пластинки. Я сам себе худший критик. Я не оцениваю себя выше, чем Ронни Джеймс Дио или Bruce Dickinson. Это не мой конёк. Мне всё равно. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Моя цель — завести мою аудиторию. Я стараюсь это делать. Меня не волнует, что кто-то считает меня чёртовым шутом. Это нормально. Это их мнение».



Sharon, которая давала интервью для той же статьи, была гораздо более язвительной в своих высказываниях:



«Bruce Dickinson — чёртов мeрзaвeц. Ну нет, он не мeрзaвeц, потому что мeрзaвeц звучит слишком хорошо. Он дoлбaный ушлёпoк. Потому что ситуация такова: он был в туре под названием Ozzfest. И Ozzy платил ему каждый вечер за выступление. Он согласился выступать. Он знал, что он делает. Он согласился. И каждый вечер он выходил на сцену и говорил плохие вещи об Ozzy. И команда, и все остальные участники группы говорили: "Ты ему всё спускаешь с рук?" А я такая: "Конечно". Но последний концерт был недалеко от Лос-Анджелеса, и я подумала: "Ты, ушлёпoк, сейчас получишь". В зале было около 20 человек, и многие из них были медсёстрами из Cedars Sinai, потому что в то время у меня был рак. И все они были моими медсёстрами на химиотерапии. Они вышли и задали ему жару. И я считаю, что если ты играешь, то ты играешь! А если тебе платят за выступление, но человек тебе не нравится, то иди к чёрту. Но не оставайся, не бери деньги, не бери всё то хорошее, что приносит твоей группе участие в фестивале, 24 концерта, всё равно обливая грязью человека, который тебе платит. Это из серии: "Это делает тебя долбаным ушлёпкoм". А он именно такой. И он никогда не извинялся, он даже не подошёл и не поздоровался с Оззи. Дело в том, что он просто очень завидует, он всегда завидовал Оззи. И в этом его проблема.



Дело в том, что Брюс Дикинсон очень успешен. У него отличная, преданная фэн-база. Группа — отличные ребята. Вся группа отличная. И они отлично справляются. Знаете, они отличная группа, этого не отнимешь, и я бы не стала отнимать это у них. Но дело в том, что Брюс неизвестен публике. Брюс Дикинсон может зайти куда угодно, и никто не будет знать, кто он такой. Вы понимаете, о чём я говорю? Для широкой публики он безликий певец. Люди не бегут за ним, чтобы взять интервью. И дело в том, что он не интересен. Оззи оригинален, а Брюс нет, и именно это съедает Брюса».







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