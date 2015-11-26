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Bruce Dickinson

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27 ноя 2018 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»

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13 сен 2018 : 		 BRUCE DICKINSON и Джон Лорд хотели поехать в тур с оркестром и песнями DEEP PURPLE

18 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 110

10 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о P51 Mustang NA-7

7 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Spitfire

28 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Ju 87 Stuka

22 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Hawker Tempest
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BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях



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Во время недавнего выступления на подкасте "Next Level Soul" с Алексом Феррари вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a, настоящего эрудита, чьи достижения простираются от профессии пилота и капитана авиакомпании, авиационного предпринимателя, пивовара, мотивационного оратора, сценариста фильмов, дважды изданного романиста и автора бестселлеров Sunday Times, до радиоведущего, телеактёра, спортивного комментатора и международного фехтовальщика, спросили, что побуждает его добиваться успеха в самых разных занятиях, помимо основной работы, на что он ответил:

«Мне просто интересно, как это работает. А единственный способ узнать, как что-то действительно работает, — это самому освоить это. А под освоением я имею в виду то, что очень легко быть поверхностным в чём-то. Совсем не плохо быть поверхностным — например, я интересуюсь чем-либо, и занимаюсь этим один день в неделю в течение полутора часов. И я никогда не буду в этом хорош, потому что нельзя быть хорошим в этом, если ты занимаешься этим редко. Это моё хобби, а потом я брошу его и найду другое хобби. И это здорово, но меня это раздражает. Это что касается меня. Другие люди — хорошо; я не собираюсь осуждать других людей за то, что они делают. Но мне кажется бессмысленным вкладывать своё время в то, чем вы не очень увлечены. Поэтому альтернатива — быть увлечённым всем, что вы делаете в той или иной степени. Это означает, что в конечном итоге вам придётся брать на себя обязательства, потому что эта страсть означает постоянную жажду дополнительных знаний.

В чём же мотивация? Каково это на самом деле... Например, когда я учился летать... Многие музыканты учатся летать; многие актёры учатся летать. И тогда я подумал, что было бы здорово летать на самолёте на концерты. Потом это становится всё сложнее, потому что нужно лучше разбираться в этом, и в зависимости от погоды, нужно иметь больше квалификации и всего остального... И вот наконец я дошёл до точки, когда подумал, что здесь есть чему поучиться, и единственный способ научиться, копнуть по-настоящему глубоко — это устроиться на работу и стать профессиональным пилотом. Не являясь Джоном Траволтой и не имея возможности купить собственный самолет, я подумал, что мне нужно найти работу и летать на чужом самолете. Так, хотите верьте, хотите нет, но именно это и произошло благодаря стечению случайностей и обстоятельств. Точно так же, как я получил работу в IRON MAIDEN, я получил работу в авиакомпании».

IRON MAIDEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


25 май 2021, 16:42		***бать, нифига себе Брюс постарел, стал похож на Квайгона из зв


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