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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 24
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 12
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Bruce Dickinson

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3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

24 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком

16 май 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Альбом получается весьма интересным»

22 апр 2022 : 		 BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом

22 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»

14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома

28 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Road To Hell"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Stranger In A Strange Land"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана

15 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Man Of Sorrows"

14 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись»

12 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Jerusalem"

10 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»

5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

3 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"

25 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

17 янв 2022 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

15 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере

10 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом

8 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поговорил с FRANCIS'ом ROSSI
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BRUCE DICKINSON на пивоварне



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BRUCE DICKINSON перед стартом бразильской части тура IRON MAIDEN, посетил одних из лидеров крафт-движения в стране, пивоварню Bodebrown, — ролик доступен ниже.




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