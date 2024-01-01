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BRUCE DICKINSON нашел гитаристов



BRUCE DICKINSON опубликовал следующее сообщение:



«К сожалению, гитарист и продюсер Roy Z больше не будет участвовать в гастролях группы из-за личных обязательств. Он останется в Лос-Анджелесе, чтобы поработать над ремикшированием и ремастерингом каталога. Мы все знаем, что шоу должно продолжаться, и этот проект слишком важен для всех, чтобы он не был самым лучшим. Мне очень грустно из-за Роя, ведь он собрал большую часть альбома и гастрольной группы, ввел в проект Mistheria и Dave Moreno, а также наставлял гитариста Chris Declerq. Я в восторге от того, что Philip Näslund и Chris Declercq смогут показать на сцене вместе, и теперь моя единственная цель — каждый вечер захватывать частичку зрительских сердец!»







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