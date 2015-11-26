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BRUCE DICKINSON : «Новая доза? Я в первых рядах!»



BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью вновь ответил на вопрос о том, как прошло его сражение с COVID-19:



«Я в порядке. Я просто жду результаты небольших тестов, самотестирование. Я делаю их каждый день, думаю сделать из них коллаж или что-то в этом роде. Я не знаю. Просто прохожу через всё, что нужно, 10-дневную изоляцию дома, потому что я всё-таки подхватил COVID. У меня был положительный тест на него, буквально неделю назад. И я был в полном порядке. У меня те же симптомы, что и у... Вы чувствуете себя немного дерьмово в течение двух или трёх дней, немного потеете, у вас немного заложен нос, небольшой кашель в моём случае, и моё обоняние как бы ушло в самоволку, но сейчас оно вроде как возвращается.



Я ни в коей мере не являюсь скептиком в отношении вакцин. Я сделал обе прививки, и если кто-то захочет, чтобы я сделал ещё пару, я буду первым в очереди, потому что я думаю, что если бы я не был привит, то потенциально мог бы заболеть гораздо сильнее. Я и моя партнёрша — мне укололи вакцину Pfizer, а ей — AstraZeneca, мы оба заболели. Она пережила всё это. В принципе я уже почти всё забыл, я просто жду, когда мой маленький тест станет отрицательным, прежде чем я выйду в супермаркет.



Я в полном порядке, честно говоря. Почти все, кого я знаю, кто был привит и перенёс эту прививку, имели очень слабые побочные эффекты. Я знаю нескольких людей, которые не были привиты и перенесли эту болезнь, и они не очень рады. Пусть они и не умерли — не дай Бог, конечно, — но они не очень хорошо себя чувствовали в течение довольно длительного периода времени после этого. И это не только люди, которым за 50 и так далее — это молодые люди, 30 лет и младше, очень здоровые, просто не успели вовремя сделать прививку, возможно, и заболели. Они были на улице две-три недели. Это неприятный вирус, и если вы можете избежать заражения, я бы избежал его. А если вы всё-таки заразились, убедитесь, что вы сделали прививку, если вдруг заразились. А ведь большинство из нас вполне могут заразиться в какой-то момент».







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