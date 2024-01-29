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BRUCE DICKINSON думает о переработке сольных альбомов



BRUCE DICKINSON в рамках беседы с Joe DeVita в Brooklyn's Saint Vitus Bar сообщил, что рассматривает вариант пересведения сольных альбомов "Skunkworks" (а также выпуск в Dolby Atmos) и "Balls To Picasso" (с более тяжёлым звучанием). Запись разговора доступна ниже.







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