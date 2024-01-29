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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON думает о переработке сольных альбомов



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BRUCE DICKINSON в рамках беседы с Joe DeVita в Brooklyn's Saint Vitus Bar сообщил, что рассматривает вариант пересведения сольных альбомов "Skunkworks" (а также выпуск в Dolby Atmos) и "Balls To Picasso" (с более тяжёлым звучанием). Запись разговора доступна ниже.

BRUCE DICKINSON Says He Is Working On A Remix Of Skunkworks




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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29 янв 2024
d
decided
Balls To Picasso - обалденный альбом, а вот Skunkworks конечно херота знатная.
29 янв 2024
gravitgroove
Dolby Atmos для хард-рок альбома - это нелепо.
Skunkworks имеет идеальное сведение для такого звучания. Что там пересводить - хз. Разве что частот высоких навалить для тех, у кого слух сел или для тех, кто преимущественно музыку в наушниках-пищалках слушает.
29 янв 2024
Damien
Не надо ничего пересводить (хотя, конечно, звук у "Яиц для Пикассо", мягко говоря, оставляет желать) - как тогда было сведено, так пусть и остается; не надо бежать по следам давно минувших дней.
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29 янв 2024
gravitgroove
Damien, все так, тем более всегда можно записать живую версию с тем звуком, который желаемо продемонстрировать. Не думаю, что в то время у них было иное видение на результат и небыло возможности сделать так, как хотелось бы ныне.
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29 янв 2024
Damien
gravitgroove, вСЁ У НИХ ВСЕГДА БЫЛО, ВКЛЮЧАЯ ТОННЫ БАБЛА ОТ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ.
Меня, кстати, в творческих людях порой реально забавляют попытки переиначить собственное прошлое и творчество - пересвести альбом, по-другому написать картину, в книге что-то переиначить, переснять фотосессию и т. п. Перфекционизм - это, безусловно, сильнейшая мотивация для таких людей, но, как мне кажется, не самая лучшая.

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