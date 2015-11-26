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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON удивлён тупости людей



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BRUCE DICKINSON в очередной раз коснулся темы вакцинации:

«Дельта-вариант является доминирующим штаммом в Америке и уже некоторое время является доминирующим штаммом в Великобритании и Европе. Но люди, которые прошли вакцинацию, не умирают от этого вируса — на самом деле нет. Что-то около 98 процентов людей из числа тех, кто лежит в больницах, не делали прививок.

Я не считаю, что людей нужно заставлять делать прививки. Может быть, в больницах и тому подобных местах — людей, которые там работают. Но, честно говоря, это личное решение. Но я считаю, что люди просто спятили, если не принимают меры защиты от чего-то, что действительно может их убить.

Это не милый микроб. Это не грипп — поверьте мне. Я болел им, и у меня была двойная прививка, и я очень рад, что у меня была двойная защита. И я также рад, что у меня был ["COVID-19"], потому что теперь у меня больше антител и всего остального. Но это не очень приятный вирус. И я знаю много людей, у которых он был, и у которых до сих пор сохраняется последствия или они ещё болеют — тем, кому примерно 22, 23 [года]. Здоровые люди — ничего из серии: "О, да, он умер, потому что ему было 85, и он всё равно был болен". Ну, да, такое есть. Но есть много людей, поймавших этот вирус. И он не очень приятный. И это не грипп — он гораздо более заразен».

BRUCE DICKINSON Says



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

GrimDeadReaper


15 сен 2021, 13:57		По новому кругу?

Darkside.ru Member

Starbreaker


15 сен 2021, 13:59		Не, всем уже надоело.

Санчез


15 сен 2021, 14:19		Starbreaker, что то сильно сомневаюсь. Поди застра здесь будет 100 комментиков


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