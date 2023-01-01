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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Bruce Dickinson

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29 июн 2023 : 		 BRUCE DICKINSON спел на авиабазе

5 май 2023 : 		 Тяжба вокруг доходов BRUCE DICKINSON

25 апр 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет трек DEEP PURPLE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе

26 мар 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Сараево

21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

25 окт 2022 : 		 JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON

18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

24 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком

16 май 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Альбом получается весьма интересным»

22 апр 2022 : 		 BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом

22 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»

14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома
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|||| сегодня

BRUCE DICKINSON спел на авиабазе



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BRUCE DICKINSON присоединился к кавер-группе и спел на авиабазе Royal Air Force, Brize Norton, Oxfordshire, — видео доступно ниже.






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