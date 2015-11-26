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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Стоять перед залом без группы страшно»



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В рамках недавнего интервью у BRUCE DICKINSON спросили, нужна ли особая смелость, чтобы стоять перед аудиторией без группы и масштабных декораций, на что он ответил:

«Это страшно. Это очень пугает. У меня есть небольшой ковёр, на котором я стою, который кажется... Я попросил ковер, чтобы стоять на нём. И там есть маленький столик, стакан воды и, чаще всего, бутылка пива. И это всё. У меня есть несколько слайдов, и я просто кручусь вокруг всего этого. Есть и немного комизма, в подробности которого я вдаваться не буду, но если у вас нервный характер и вам не нравятся анатомические подробности разговора о барабанщиках, то вам лучше держаться подальше. И спешу добавить, что есть и непристойные моменты, и я не стесняюсь время от времени употреблять непристойные слова, которые я не мог бы произнести на радио».

BRUCE DICKINSON Says Standing On Stage By Himself For His Spoken-Word Shows Is



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